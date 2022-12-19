Щось дивне відбувається із зірками: вони "глючать" і цьому є кілька пояснень

Виявляється, таких "зоряних глюків" відбувається набагато більше, ніж очікували вчені.

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У "роботі" величезних зірок, які називаються червоними велетнями, відбуваються внутрішні збої, тобто величезні структурні зміни у їхніх ядрах. І вчені знайшли набагато більше таких "глюків", аніж вони очікували, пише Futurism.

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Міжнародна група вчених виявила нові докази того, що всередині вмираючих зірок, які називаються червоними гігантами, відбуваються великомасштабні структурні зміни, які називають збоями в роботі ядра зірки.

У цьому дослідженні вчені аналізували особливу стадію життя червоних гігантів, яка називається червоне згущення. Коли ці зірки знаходяться на цій стадії розвитку, то вони мають однакову яскравість і їх астрономи використовують як покажчики для визначення відстаней до навколишніх галактик. Тобто такі зірки необхідні розуміння структури нашого Всесвіту.

"Тому дуже важливо розуміти, чому відбуваються незвичайні структурні зміни всередині цих зірок, які відомі як збої чи глюки. Аналізуючи ці зміни, ми можемо використовувати їх для отримання не лише глобальних характеристик зірки, а й інформації про точну структуру цих об'єктів", — говорить Матьє Врар з Університету штату Огайо.

За словами вчених, такі збої можуть вплинути на коливання зірки і на поведінку звукових хвиль, що проходять, і це впливає на якість астрономічних спостережень. Щоб з'ясувати, наскільки поширеними є такі збої у червоних гігантів, вчені вивчили 359 таких об'єктів. З'ясувалося, що у 24 зірок у той чи інший момент їхнього життя періодично з'являлися внутрішні структурні порушення. Хоча це лише 7% від усієї вибірки, але якщо взяти масштаби всього Всесвіту, то це величезний показник.

[ + – ] У цьому дослідженні вчені аналізували особливу стадію життя червоних гігантів, яка називається червоне згущення. Коли ці зірки знаходяться на цій стадії розвитку, то вони мають однакову яскравість і їх астрономи використовують як покажчики для визначення відстаней до навколишніх галактик. Тобто такі зірки необхідні для розуміння структури нашого Всесвіту Фото: wikipedia

Поки що вчені точно не розуміють, чому зірки "глючать". Наразі існують дві основні теорії, які пояснюють, що відбувається.

Перша теорія говорить про те, що збої в роботі зірок присутні протягом усього їхнього життя, але вони настільки непомітні, що їх не можна класифікувати як структурне порушення. Тобто, нічого незвичайного в цьому немає.

Але друга теорія, яку підтверджує нове дослідження вчених, говорить про те, що такі порушення "згладжуються" якимось невідомим фізичним процесом, який згодом призводить до змін у структурі ядра зірки.

Але це лише перший крок до вирішення загадки, яку ще потрібно буде вирішити повністю під час наступних спостережень.

Фокус уже писав про те, що найбільша зірка Чумацького Шляху вмирає і вчені знають, на що вона перетвориться після смерті.

Також Фокус писав про те, що з однією з найбільших у нашій галактиці зірок відбувається щось дивне і це може бути тим же явищем, яке астрономи спостерігали у знаменитої зірки Бетельгейзе.