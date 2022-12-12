Одна з найбільших зірок Чумацького Шляху стає нестабільною: що відбувається

Вчені вважають, що з цим гігантом відбувається те, що сталося зі знаменитою зіркою Бетельгейзе.

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RW Цефея — це третя за розмірами відома астрономам зірка, яка є червоним гіпергігантом. Вчені вважають, що цей гігант переживає подію, яка називається "Велике потемніння", тобто те саме, що кілька років тому пережила ще одна гігантська зірка Бетельгейзе, пише Forbes.

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Зірка під назвою RW Цефея знаходиться на відстані 11,5 тисячі світлових років від нас у сузір'ї Цефей. Вчені класифікують її як червоного гіпергіганта, і вона є однією з найбільших зірок у нашій галактиці. За діаметром вона в 1,5 тисячі разів більша за Сонце, вона яскравіша за нашу зірку в 600 тисяч разів, і якби вона знаходилася в нашій Сонячній системі, то край її атмосфери знаходився б десь ближче до Сатурна.

Нині деякі астрономи вважають, що із зіркою відбувається щось незвичайне. І це схоже на подію, яка сталася з Бетельгейзе, коли її яскравість різко знизилася на деякий час, тобто зірка потемніла. За словами вчених, RW Цефея наразі значно знизила свою яскравість. Що стосується Бетельгейзе, то виникли припущення, то такий ефект може бути пов'язаний з тим, що вона незабаром вибухне надновою.

Фокус вже писав про головні теорії, які пояснюють потемніння Бетельгейзе.

[ + – ] Нині деякі астрономи вважають, що із зіркою відбувається щось незвичайне. І це схоже на подію, що сталася з Бетельгейзе, коли її яскравість різко знизилася на деякий час, тобто зірка "потемніла" Фото: Graphics Department/MPIA

Бетельгейзе — це червоний надгігант, а RW Цефея — це червоний гіпергігант, згідно з класифікацією астрономів і вони мають свої відмінності, хоча те, що їх поєднує — це статус одних із найбільших зірок у галактиці, які відомі науці.

Астрономи вважають, що такі гігантські зірки вже досягли максимумів своєї життєвої активності та розширилися до таких розмірів, що наступним етапом їхнього існування буде лише вибух наднової. До речі, що стосується червоних гіпергігантів, то ці зірки вибухають гіперновими — дуже потужними надновими.

Три роки тому, коли Бетельгейзе знизила свою яскравість, деякі вчені припустили, що, можливо, незабаром відбудеться вибух. Але вже минуло стільки часу, а жодної наднової не з'явилося, і зірка повернулася до своєї первісної яскравості.

Водночас вчені вважають, що Бетельгейзе все ж таки повільно вмирає і зараз перебуває в стані, який передує вибуху наднової. І цей стан може тривати дуже довго у масштабах людського життя.

[ + – ] ВОдночас вчені вважають, що Бетельгейзе все ж таки повільно вмирає і зараз перебуває в стані, який передує вибуху наднової. І цей стан може тривати дуже довго у масштабах людського життя Фото: ScienceAlert

Як відомо, наше Сонце через 4-5 млрд років наприкінці своєї еволюції збільшиться у розмірах і поглине Землю, Марс, Венеру та Меркурій. Так ось, зірка RW Цефея якраз знаходиться на цьому етапі життя.

Але ще треба пам'ятати про те, що більшість зірок, які є надгігантами та гіпергігантами, — це змінні зірки. Тобто вони можуть дуже часто змінюють свою яскравість — спочатку тьмяніють, а потім стають яскравішим з часом.

Але потемніння Бетельгейзе 2019 року і тепер потемніння RW Цефея 2022 року — це події, які, здається, випадають зі звичайного циклу зміни яскравості гігантських зірок. Тобто вони поводяться інакше, якщо не сказати дуже дивно, кажуть вчені.

Тому зараз багато астрономів спрямували всі свої зусилля на спостереження за RW Цефеєм, щоб з'ясувати, що з нею відбувається. І, можливо, незабаром з'являться такі ж теорії, які спробують пояснити те, що відбувалося, як це вже було з Бетельгейзе.

Процес формування нашої галактики теж може здатися дивним і незвичайним, проте він дуже цікавий. Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, як з'явився Чумацький Шлях, з чого все почалося і до чого тут космічний канібалізм.