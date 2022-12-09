Особливості Чумацького Шляху. Вчені розповіли, як насправді сформувалася наша галактика

Нашій галактиці вже 13 млрд років, і вона росла завдяки завданих збитків своїм маленьким сусідам.

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Як саме сформувався Чумацький Шлях? Учені мають про це деяке уявлення, але ще багато тонкощів цього процесу оповиті таємницею. Достеменно відомо, що наша галактика з'явилася понад 13 млрд років тому й вона була набагато меншою, ніж зараз. Як же вона стала такою величезною? Учені вважають, що причина цього в космічному канібалізмі, пише Live Science.

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Учені досі точно не впевнені в тому, як саме утворилися найперші галактики у нашому Всесвіті, якому, як відомо, 13,8 млрд років. За раннім періодом історії космосу дуже важко спостерігати, хоча цю проблему покликаний вирішити космічний телескоп Вебб, який зможе розкрити багато таємниць найперших процесів у Всесвіті. Принаймні, вчені на це дуже сподіваються. У будь-якому випадку астрономи мають деякі підказки, які проливають світло на історію формування перших галактик.

Зараз відомо, що у Всесвіті є ділянки космосу з дуже високою щільністю, наприклад, галактики та скупчення галактик. Але також у космосі є ділянки з дуже низькою густиною, так звані космічні порожнечі або войди. У них або взагалі немає галактик, або їх дуже мало. Але вчені з Європейського космічного агентства стверджують, що на ранньому етапі своєї історії Всесвіт виглядав інакше. У ній не було відмінних за щільністю ділянок космосу.

[ + – ] Учені з Європейського космічного агентства стверджують, що на ранньому етапі своєї історії Всесвіт виглядав інакше. У ній не було відмінних за щільністю ділянок космосу Фото: Live Science

Учені вважають, що наша галактика, як і будь-яка інша, почала своє формування з маленької грудки матерії, яка мала трохи більшу щільність, ніж навколишнє середовище. Ця грудка складалася майже повністю із загадкової темної матерії, яка не вступає у взаємодію зі світлом і досі вчені намагаються її виявити.

Фокус уже писав про те, скільки темної матерії, як вважають вчені, знаходиться у Всесвіті та що вона може являти собою.

Отже, повертаємося до грудки матерії, з якої почав своє формування Чумацький Шлях. Учені вважають, що, враховуючи його трохи більшу щільність, він мав трохи сильніше гравітаційне тяжіння порівняно з навколишнім середовищем.

Завдяки такому високому рівню тяжіння, грудка матерії змогла притягнути до себе ще більше частинок темної матерії і це створило ще більше гравітаційне тяжіння. І цей процес тривав деякий період часу, при цьому потік матерії продовжував свій ріст.

[ + – ] Учені вважають, що наша галактика, як і будь-яка інша, почала своє формування з маленької грудки матерії, яка мала трохи більшу щільність, ніж навколишнє середовище. Ця грудка складалася майже повністю із загадкової темної матерії, яка не вступає у взаємодію зі світлом і досі вчені намагаються її виявити Фото: space.com

За словами вчених із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, потік матерії, з якого почав формування Чумацький Шлях, був оточений ще кількома грудками темної матерії. Усі ці грудки внаслідок свого росту стали досить великими, щоб втягнути в себе звичайну матерію. Ця проста матерія сформувала щільні ділянки, з яких з'явилися перші зірки.

До речі, ці щільні ділянки космосу досі є складником нашої галактики і називаються кульовими скупченнями і в них знаходяться найстаріші зірки в Чумацькому Шляху. Деякі зірки мають вік майже 13 млрд років.

Що ж сталося далі? Початкові грудки темної матерії, а також щільні ділянки з першими зірками зрештою об'єдналися приблизно 12 млрд років тому, і сформувався Чумацький Шлях, який мав зовсім інший вигляд, ніж зараз.

Тобто наша галактика вже була окремим об'єктом у космосі, і її величезна гравітація притягувала все більше і більше темної матерії, а також газу. Зрештою Чумацький Шлях почав своє збільшення у розмірах.

[ + – ] Початкові грудки темної матерії, а також щільні ділянки з першими зірками зрештою об'єдналися приблизно 12 млрд років тому, і сформувався Чумацький Шлях, який мав зовсім інший вигляд, ніж зараз Фото: Млечный Путь

Під час цього бурхливого росту, більшість газу почала накопичуватися в центрі галактики. Потім під дією гравітації відбулося стиснення цього газу і з'явився тонкий диск, що швидко обертається. Саме в цьому диску в перші кілька мільярдів життя нашої галактики відбулася бурхливе та швидке створення нових зірок. Більше такої масштабної події у Чумацькому Шляху не відбувалося.

Але на цьому еволюція Чумацького Шляху не закінчилась. Як з'ясували астрономи, за допомогою космічних телескопів у нашій галактиці є зірки, які не схожі на своїх сусідів. Вони мають однаковий вік, склад і швидкість обертання. Астрономи дійшли висновку, що ці зоряні скупчення залишилися після того, як Чумацький Шлях поглинув кілька мільярдів років тому менші галактики, які були його сусідами. Тобто завдяки дуже сильній гравітації наша галактика притягла інші галактики до себе і розірвала їх на частини, внаслідок чого вони стали складовим компонентом Чумацького шляху.

Але, виявляється, що космічний канібалізм Чумацького Шляху продовжується. За словами вчених із NASA, зараз наша галактика поступово розриває на частини двох своїх сусідів: маленькі галактики під назвою Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара.

[ + – ] Злиття двох спіральних галактик. Учені вважають, що Чумацький Шлях поступово розриває на частини двох своїх сусідів: маленькі галактики під назвою Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара Фото: NASA

Також варто зауважити, що за всю свою історію Чумацький Шлях так жодного разу не зіткнувся з галактикою аналогічної маси. Але такі зіткнення є справжньою катастрофою для обох величезних галактик, що зливаються. Унаслідок такої події, в об'єднаній величезній галактиці відбувається надто швидка поява просто величезної кількості зірок. Вони забирають практично всю речовину, що не дозволяє з'явитися новому поколінню зірок. Так така галактика стає "мертвою", адже її заповнюють лише маленькі, тьмяні червоні зірки.

За словами вчених, уже почалося зближення Чумацького Шляху та величезної галактики Андромеди. Через приблизно 4 млрд років вони стануть єдиним цілим, і наша галактика зникне, тобто перестане бути такою, якою ми її знаємо.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, що виявлена багато років тому крихітна галактика має дуже незвичайний склад. Здавалося б, вона повинна була з'явитися в ранньому Всесвіті, але насправді вона набагато молодша.