Маскувалася під стародавню. Крихітна галактика в сузір'ї Гідри 20 років дурила астрономів

Ця галактика ховалася від астрономів багато років, але з її допомогою можна дізнатися, що відбувалося в ранньому Всесвіті.

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Астрономи з'ясували, що дивна крихітна галактика, яку приховувала багато років дуже яскрава зірка, виглядає так, ніби вона з'явилася в ранньому Всесвіті, незважаючи на те, що вона сформувалася відносно недавно, пише Space.

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Карликову галактику під назвою HIPASS J1131-31 вперше виявили ще 20 років тому. Але спочатку вона не здалася астрономам чимось дивним та незвичайним. Тільки нові спостереження космічного телескопа Габбл показали, що це справді один із найунікальніших об'єктів у космосі. Ця карликова галактика знаходиться в сузір'ї Гідри на відстані 22 млн світлових років від нас і має діаметр всього 1200 світлових років (це майже в 100 разів менше, ніж у нашої галактики).

[ + – ] Астрономи з'ясували, що дивна крихітна галактика, яку приховувала багато років дуже яскрава зірка, виглядає так, ніби вона з'явилася в ранньому Всесвіті, незважаючи на те, що насправді сформувалася відносно недавно Фото: NASA

HIPASS J1131-31 отримала ще одну неофіційну назву "Пікабу" через те, що довгі роки її не могли виявити, бо вона ховалася за яскравим світлом зірки під назвою TYC 7215-199-1. Словом Peekaboo в англійській мові називають гру в хованки, щось приховане, також це може вигуком схожим на "ку-ку, а ось і я".

Ця виглядає так, ніби вона з'явилася в ранньому Всесвіті, адже в ній дуже мало елементів, які важчі водню і гелію, які є найлегшими і найпоширенішими елементами на початку історії космосу. Астрономи називають такі важчі елементи як металами та їх знаходять у пізніших галактиках. Тому ранні галактики називають надзвичайно бідними на метали.

Як показують нові дані, HIPASS J1131–31 є прикладом галактики, яка дуже молода, але створена в результаті процесів, що існували в ранній період історії Всесвіту.

[ + – ] HIPASS J1131-31 отримала ще одну неофіційну назву "Пікабу" через те, що довгі роки її не могли виявити, бо вона ховалася за яскравим світлом зірки під назвою TYC 7215-199-1. Фото: NASA

На початку історії космосу все складалося з водню і гелію, які з'явилися незабаром після Великого вибуху. З перших хімічних елементів утворилися перші зірки, які вибухали наприкінці свого життя і випускали у космос важчі елементи. З них виникло наступне покоління зірок. Вони вибухали знову і знову і космос наповнювався все більш важкими елементами і завдяки цьому з'явився багатий на метали відомий нам сьогодні Всесвіт.

Найраніші, і відповідно найдальші галактики надзвичайно бідні на метали, але астрономи вже виявили кілька прикладів таких галактик, які знаходяться значно ближче до Чумацького Шляху. Але галактика HIPASS J1131-31 особлива тим, що в ній відсутні старі, а отже, бідні металами зірки. Також вона знаходиться як мінімум у 2 рази ближче до нашої галактики, ніж такі ж бідні на метали об'єкти.

[ + – ] Галактика HIPASS J1131-31 особлива тим, що в ній відсутні старі, а отже, бідні металами зірки. Також вона знаходиться як мінімум у 2 рази ближче до нашої галактики, ніж такі ж бідні на метали об'єкти. Фото: NASA

Нове дослідження міжнародної групи вчених показує, що це одна з наймолодших галактик у локальному Всесвіті, а також одна з найбідніших металами галактик з будь-коли виявлених. За допомогою космічного телескопа Габбл вчені виявили в цій галактиці приблизно 60 зірок віком не більше кількох мільярдів років.

Природа цієї карликової галактики робить її надзвичайно незвичайною, і астрономам ще доведеться багато дізнатися про неї, щоб зрозуміти процес її формування. Для цього вчені збираються використати космічний телескоп Вебба.

Як уже писав Фокус, вчені виявили дуже рідкісну космічну подію, яка змінює уявлення про те, як відбуваються масштабні космічні вибухи.