Маскировалась под древнюю. Крошечна галактика в созвездии Гидры 20 лет дурачила астрономов

Эта галактика скрывалась от астрономов много лет, но с ее помощью можно узнать, что происходило в ранней Вселенной.

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Астрономы выяснили, что странная крошечная галактика, которую скрывала много лет очень яркая звезда выглядит так, как будто она появилась в ранней Вселенной, несмотря на то, что она сформировалась относительно недавно, пишет Space.

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Карликовую галактику под названием HIPASS J1131–31 впервые обнаружили еще 20 лет назад. Но сначала она не показалась астрономам чем-то странным и необычным. Только новые наблюдения космического телескопа Хаббл показали, что это действительно один из самых уникальных объектов в космосе. Эта карликовая галактика находится в созвездии Гидры на расстоянии в 22 млн световых лет от нас и имеет диаметр всего в 1200 световых лет (это почти в 100 раз меньше, чем у нашей галактики).

[ + – ] Астрономы выяснили, что странная крошечная галактика, которую скрывала много лет очень яркая звезда выглядит так, как будто она появилась в ранней Вселенной, несмотря на то, что она сформировалась относительно недавно Фото: NASA

HIPASS J1131–31 получила еще одно неофициальное названием "Пикабу" из-за того, что долгие годы ее не могли обнаружить, так она скрывалась за ярким светом звезды под названием TYC 7215-199-1. Словом Peekaboo в английском языке называют игру в прятки, что-то скрытое, также это может восклицанием похожим на "ку-ку, а вот и я".

Эта выглядит так, как будто она появилась в самой ранней Вселенной, ведь в ней очень мало элементов, которые тяжелее водорода и гелия, которые являются самыми и легкими и самыми распространенными элементами в начале истории космоса. Астрономы называют такие более тяжелые элементы как металлами и их находят в более поздних галактиках. Поэтому ранние галактики называют чрезвычайно бедными металлами.

Как показывают новые данные HIPASS J1131–31 является примером галактики, которая очень молодая, но создана в результате процессов, существовавших в ранний период истории Вселенной.

[ + – ] HIPASS J1131–31 получила еще одно неофициальное названием "Пикабу" из-за того, что долгие годы ее не могли обнаружить, так она скрывалась за ярким светом звезды под названием TYC 7215-199-1 Фото: NASA

В самом начале истории космоса все состояло из водорода и гелия, которые появились вскоре после Большого взрыва. Из первых химических элементов образовались первые звезды, которые взрывались в конце своей жизни и выпускали в космос более тяжелые элементы. Из них появилось следующее поколение звезд. Они взрывались снова и снова и космос наполнялся все более тяжелыми элементами и благодаря этому появилась богатая металлами известная нам сегодня Вселенная.

Самые ранние, и соответственно самые далекие галактики чрезвычайно бедны металлами, но астрономы уже обнаружили несколько примеров таких галактик, которые находятся значительно ближе к Млечному Пути. Но галактика HIPASS J1131–31 особенна тем, что в ней отсутствуют старые, а значит бедные металлами звезды. Также она находится как минимум в 2 раза ближе к нашей галактике, чем такие же бедные металлами объекты.

[ + – ] Галактика HIPASS J1131–31 особенна тем, что в ней отсутствуют старые, а значит бедные металлами звезды. Также она находится как минимум в 2 раза ближе к нашей галактике, чем такие же бедные металлами объекты Фото: NASA

Новое исследование международной группы ученых показывает, что это одна из самых молодых галактик в локальной Вселенной, а также одна из самых бедных металлами галактик из когда-либо обнаруженных. С помощью космического телескопа Хаббл ученые обнаружили в этой галактике примерно 60 звезд, возрастом не больше нескольких миллиардов лет.

Природа этой карликовой галактики делает ее чрезвычайно необычной, и астрономам еще предстоит многое узнать о ней, чтобы понять процесс ее формирования. Для этого ученые собираются использовать космический телескоп Уэбба.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили очень редкое космическое событие, которое меняет представление о том, как происходят масштабные космические взрывы.