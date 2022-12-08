Земли достиг необычный гамма-всплеск: в космосе произошло редкое астрономическое событие

Ученые обнаружили очень редкое космическое событие, которое полностью меняет существующее понимание космических взрывов.

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Американские астрономы с помощью наземных и космических телескопов обнаружили очень необычный гамма-всплеск – поток высокоэнергетического излучения, который произошел в результате столкновения двух нейтронных звезд. И этот гамма-всплеск меняет представление о том, как происходят космические взрывы, пишет Daily Mail.

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Ученые обнаружили длинный гамма-всплеск, длительностью в 50 секунд, который назвали GRB21121A в галактике SDSS J140910.47+275320.8, которая находится на расстоянии в 1,1 млрд световых лет от нас. То есть, чтобы достичь Земли этот поток излучения преодолел такое огромное расстояние.

Гамма-всплески бывают короткими (длительностью до 2 секунд) и длинными (длительностью в несколько десятков секунд или даже часов). Ранее считалось, что длинные гамма-всплески возникают в результате взрыва огромной звезды, который называется сверхновой.

Ученые из Северо-Западного университета, штата Иллинойс, США, изучили источник гамма-всплеска и обнаружили очень тусклый объект, который быстро исчез. Но сверхновые так просто не исчезают, и они намного ярче, поэтому ученые поняли, что они обнаружили нечто неожиданное, что ранее считалось невозможным.

[ + – ] Гамма-всплески бывают короткими (длительностью до 2 секунд) и длинными (длительностью в несколько десятков секунд или даже часов). Ранее считалось, что длинные гамма-всплески возникают в результате взрыва огромной звезды, который называется сверхновой Фото: NASA

Оказалось, что этот поток излучения возник в результате столкновения двух нейтронных звезд (это звезды, которые появляются после взрыва сверхновой), после которого возник масштабный космический взрыв, который называется килоновая. Такие события бывают очень редко, но тем не менее астрономы знают, что они возникают либо после столкновения двух нейтронных звезд, либо после столкновения нейтронной звезды и черной дыры.

"Когда мы обнаружили этот длинный гамма-всплеск, то мы искали свидетельства сверхновой, но вместо этого мы стали свидетелями килоновой. Это меняет представление о самих гамма-всплесках и о подобных космических взрывах. Оказывается, длинные гамма-всплески могут рождать и слияния нейтронных звезд, ведь раньше считалось, что в результате этого события возникают только короткие гамма-всплески", — говорит Джиллиан Растинежад из Северо-Западного университета.

[ + – ] По словам ученых, это неожиданное открытие очень важно для астрономии и для понимания процессов, которые происходят во Вселенной Фото: ScienceAlert

По словам ученых, это неожиданное открытие очень важно для астрономии и для понимания процессов, которые происходят во Вселенной.

Но не только гамма-всплеск GRB21121A стал неожиданностью для ученых, но и его родная галактика также удивила. Дело в том, что она является молодой и в ней происходит мощное образование новых звезд. Но эта галактика является полной противоположностью галактике NGC 4993, в которой был обнаружен единственный пока известный ученым гамма-всплеск, появившийся в результате слияния двух нейтронных звезд. Этот поток излучения получил название GW170817, но он был коротким гамма-всплеском.

[ + – ] Эта галактика является полной противоположностью галактике NGC 4993 (на фото), в которой был обнаружен единственный пока известный ученым гамма-всплеск, появившийся в результате слияния двух нейтронных звезд (выделен квадратом). Этот поток излучения получил название GW170817, но он был коротким гамма-всплеском Фото: NASA

Что касается килоновой, то это событие является одним из источников появления во Вселенной некоторых самых тяжелых элементов. Но за килоновыми очень сложно наблюдать, так как они очень быстро исчезают.

"Но теперь мы знаем, что с помощью длинных гамма-всплесков можно найти килоновые. А с помощью космического телескопа Уэбба мы сможем заглянуть внутрь этих взрывов, чтобы подтвердить некоторые существующие теории", — говорит Растинежад.

Как уже писал Фокус, разгадать некоторые тайны Вселенной поможет новый самый большой в мире радиотелескоп SKA, строительство которого началось несколько дней назад в Африке и в Австралии. ОН будет состоять из двух частей, но будет работать как единой целое.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в космосе рекордный поток излучения, который появился в результате огромного взрыва.

Также Фокус писал о том, что ученые зафиксировали на Земле сигнал от одного из самых мощных космических взрывов в истории.