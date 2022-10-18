Взрыв в 2 млрд световых лет. Рождение черной дыры ударило по атмосфере Земли

Ученые с помощью космических телескопов смогли зафиксировать один из самых мощных космических взрывов в истории.

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Астрономы с помощью космических телескопов Swift и Fermi обнаружили очень сильный космический взрыв. Они были очень удивлены, ведь это было одно из самых мощных взрывных событий из всех, которые когда-либо видели ученые. Выяснилось, что этот взрыв был настолько сильным, что даже ионизировал атмосферу Земли. И произошло это событие на расстоянии в 2 млрд световых лет от нас, пишет Forbes.

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По словам Роберты Пиллера из Политехнического университета Бари, Италия, обнаруженный взрыв представляет собой мощный выброс гамма излучения или гамма-всплеск, который получил название GRB221009A.

"Этот выброс энергии произошел на расстоянии в 2 млрд световых лет от нас и это намного ближе, чем зарегистрированные ранее подобные гамма-всплески. В то же время уже можно с уверенностью говорить, что выброс энергии был намного сильнее, а сам взрыв был намного мощнее, чем у других гамма-всплесков. Это одно из самых значительных подобных космических событий", — говорит Пиллера.

Этот поток гамма-излучения преодолел 2 млрд световых лет, чтобы достичь нашей планеты. То есть, когда произошло взрывное событие, на Земле жизнь только зарождалась.

[ + – ] Этот поток гамма-излучения преодолел 2 млрд световых лет, чтобы достичь нашей планеты. То есть, когда произошло взрывное событие, на Земле жизнь только зарождалась Фото: Forbes

Сейчас принято считать, что гамма-всплески появляются тогда, когда умирают огромные звезды и происходит взрыв сверхновой или еще более мощный взрыв – гиперновой. Такие взрывы приводят к появлению нейтронных звезд или черных дыр. Данный сигнал, который был принят космическими телескопами ученые интерпретировали как излучение молодой черной дыры, которая выпускает струи плазмы в космос почти со скоростью света.

"Этот сигнал, который мы обнаружили можно было наблюдать в течение 10 часов и это связано с тем, что источник гама-излучения находился намного ближе, чем другие источники таких сигналов", — говорит Пиллера.

Ученые считают, что близкое расстояние и огромная сила привели к тому, что данное излучение даже ионизировало верхние слои атмосферы Земли. Подобное происходит, когда на Солнце случается очень мощная вспышка.

Данные с космического телескопа Fermi показывают, что фотоны, которые вылетели в космос в результате взрыва имели в 50 млн раз больше энергии, чем обычные фотоны видимого света. К счастью, благодаря магнитному полю Земли рекордный взрыв не представлял угрозы для нашей планеты.

Как уже писал Фокус, ранее австралийские ученые рассказали об этом космическом взрыве, но тогда они не смогли точно сказать, что стало источником одного из самых мощных потоков гамма-излучения.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые увидели, как черная дыра "стреляет" плазмой по соседней галактике. Это уникальное событие происходит на расстоянии в 1 млрд лет. Черная дыра в центре одной галактики пронзает своим потоком плазмы другую, более крупную галактику.