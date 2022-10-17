Луч смерти. Ученые впервые увидели, как черная дыра "стреляет" плазмой по соседней галактике

Эта черная дыра является уникальной, так как вместо того, чтобы выпускать две струи, она отправляет в космос только одну. Почему так происходит остается загадкой.

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Индийские ученые смогли обнаружить очень необычное явление. В одной из очень далеких галактик, находящаяся в центре черная дыра, выпускает огромную струю плазмы, которая проникает в соседнюю галактику. При этом струя движется со скоростью, которая почти равна скорости света, пишет Space.

С помощью наземных телескопов ученые из Университета Мумбаи, Индия, провели наблюдение за двумя галактиками, которые находятся на расстоянии в 1 млрд световых лет от нас и у них происходит процесс слияния.

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Галактика RAD12, в центре которой и находится черная дыра, выпускающая струю плазмы, по размерам меньше своего соседа, с которым происходит столкновение – галактики RAD12-B. Тем не менее ученые определили, что почти со скоростью света из черной дыры вылетает в сторону галактики RAD12-B огромный поток плазмы, длина которого достигает 440 тысяч световых лет. По этому показателю струя превосходит размер родительской галактики черной дыры.

[ + – ] Галактика RAD12, в центре которой и находится черная дыра, выпускающая струю плазмы, по размерам меньше своего соседа, с которым происходит столкновение – галактики RAD12-B. Тем не менее ученые определили, что почти со скоростью света из черной дыры вылетает в сторону галактики RAD12-B огромный поток плазмы, длина которого достигает 440 тысяч световых лет. По этому показателю струя превосходит размер родительской галактики черной дыры Фото: space.com

Такое событие, то есть "расстрел" струей плазмы из черной дыры одной галактики другого галактического компаньона, ученые наблюдали впервые.

Но есть еще одна загадка, которую ученые пока не разгадали. Она состоит в том, что в основном струи плазмы, которые выбрасывают черные дыры всегда являются парным явлением. Только каждая струя вылетает в космос в разных направлениях. Уникальность данной черной дыры в галактике RAD12 состоит в том, что она выпускает только одну струю плазмы.

[ + – ] Но есть еще одна загадка, которую ученые пока не разгадали. Она состоит в том, что в основном струи плазмы, которые выбрасывают черные дыры всегда являются парным явлением. Только каждая струя вылетает в космос в разных направлениях. Уникальность данной черной дыры в галактике RAD12 состоит в том, что она выпускает только одну старую плазмы Фото: SciTechDaily

"Наше открытие имеет важное значение для понимания процессов, которые происходят в галактиках. В частности, известно, что такие струи из сверхмассивных черных дыр вытесняют из галактик холодный газ, из которого появляются новые звезды. Мы теперь можем понять, как происходит процесс образования звезд во время слияния двух галактик", — говорит Ананда Хота из Университета Мумбаи.

Также ученые обнаружили, что струя плазмы пронизывает соседнюю с черной дырой галактику и выходит из нее с другой стороны.

"Размеры этой струи настолько огромны, что позволяют ей не только достичь галактики-компаньона, но и выйти за ее пределы. Наши данные точно указывают на то, что черная дыра "расстреляла" своим потоком плазмы галактику-соседа", — говорит Хота.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили черную дыру, чье поведение поставило ученых в тупик. Дело в том, что после поглощения маленькой звезды не произошел выброс в космос остаточного вещества. Но это событие все же случилось, но только через 3 года, чего раньше ученые не наблюдали.

Также Фокус писал о том, что 18-летний парень из США воссоздал всю известную Вселенную в Minecraft. Среди созданных им объектов также имеется и сверхмассивная черная дыра.