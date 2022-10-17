Промінь смерті. Вчені вперше побачили, як чорна діра "стріляє" плазмою по сусідній галактиці

Ця чорна діра є унікальною, тому що замість того, щоб випускати два струмені, вона відправляє в космос лише один. Чому так відбувається, залишається загадкою.

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Індійські вчені спромоглися виявити дуже незвичайне явище. В одній із дуже далеких галактик чорна діра, яка розташовується в центрі неї, випускає величезний струмінь плазми, що проникає в сусідню галактику. Водночас струмінь рухається зі швидкістю, яка майже дорівнює швидкості світла, пише Space.

За допомогою наземних телескопів учені з Університету Мумбаї. що в Індії, провели спостереження за двома галактиками, які розташовані на відстані 1 млрд світлових років від нас і в яких відбувається процес злиття.

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Галактика RAD12, в центрі якої й розташована чорна діра, що випускає струмінь плазми, за розмірами меншА за свого сусіда, з яким відбувається зіткнення, — галактикУ RAD12-B. Проте вчені визначили, що майже зі швидкістю світла із чорної діри вилітає в бік галактики RAD12-B величезний потік плазми, довжина якого сягає 440 тисяч світлових років. За цим показником струмінь перевищує розмір батьківської галактики чорної діри.

[ + – ] Галактика RAD12, в центрі якої й розташована чорна діра, що випускає струмінь плазми, за розмірами меншА за свого сусіда, з яким відбувається зіткнення, — галактикУ RAD12-B. Проте вчені визначили, що майже зі швидкістю світла із чорної діри вилітає в бік галактики RAD12-B величезний потік плазми, довжина якого сягає 440 тисяч світлових років. За цим показником струмінь перевищує розмір батьківської галактики чорної діри. Фото: space.com

Така подія, тобто "розстріл" струменем плазми з чорної діри однієї галактики іншого галактичного компаньйона, вчені спостерігали вперше.

Але є ще одна загадка, яку вчені поки що не розгадали. Вона полягає в тому, що в основному струмені плазми, які викидають чорні діри, завжди є парним явищем, тільки кожен струмінь вилітає в космос у різних напрямках. Унікальність цієї чорної діри в галактиці RAD12 полягає в тому, що вона випускає лише один струмінь плазми.

[ + – ] Але є ще одна загадка, яку вчені поки що не розгадали. Вона полягає в тому, що в основному струмені плазми, які викидають чорні діри, завжди є парним явищем, тільки кожен струмінь вилітає в космос у різних напрямках. Унікальність цієї чорної діри в галактиці RAD12 полягає в тому, що вона випускає лише один струмінь плазми. Фото: SciTechDaily

"Наше відкриття має важливе значення для розуміння процесів, що відбуваються в галактиках. Зокрема, відомо, що такі струмені з надмасивних чорних дір витісняють із галактик холодний газ, із якого з'являються нові зірки. Ми тепер можемо зрозуміти, як відбувається процес утворення зірок під час злиття двох галактик", — каже Ананда Хота з Університету Мумбаї.

Також учені виявили, що струмінь плазми пронизує галактику-сусідку чорної діри та виходить із неї з іншого боку.

"Розміри цього струменя настільки величезні, що дозволяють йому не тільки досягти галактики-компаньйона, але й вийти за його межі. Наші дані точно вказують на те, що чорна діра "розстріляла" своїм потоком плазми галактику-сусіда", — каже Хота.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили чорну діру, чия поведінка поставила вчених у безвихідь. Справа в тому, що після поглинання маленької зірки не відбувся викид у космос залишкової речовини. Але ця подія все ж таки трапилася, але тільки через 3 роки, чого раніше вчені не спостерігали.

Також Фокус писав про те, що 18-річний хлопець із США відтворив увесь відомий Всесвіт у Minecraft. Серед створених ним об'єктів також є надмасивна чорна діра.