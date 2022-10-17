18-річний хлопець із США відтворив увесь відомий Всесвіт у Minecraft (відео)

За допомогою гри, в якій можна побудувати практично все, американець витратив 2 місяці, щоб створити наш Всесвіт.

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18-річний Крістофер Слейтон є затятим шанувальником гри Minecraft, в якій за допомогою спеціальних блоків можна побудувати все, що завгодно. Але хлопець довів, що в цій грі можна створити не тільки земні об'єкти, але навіть і весь відомий Всесвіт. Для цього йому знадобилося провести за комп'ютером 2 місяці, але результати роботи вражають, пише Space.

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Гра Minecraft, випущена у 2009 році, не є традиційним космічним симулятором, але за допомогою спеціальних модів у ній можна створити цілий Всесвіт. Що й довів 18-річний Крістофер Слейтон.

"Тільки щоб створити чорну діру, я витратив цілих 8 годин. Тільки після двох місяців роботи я усвідомив, чому багато хто просто божеволіє від того, наскільки красивий і величезний наш Всесвіт", — говорить Слейтон.

Однією з проблем, з якими зіткнувся американець під час створення Всесвіту, була спроба відтворити темну та світлу сторони планет у грі, в якій навіть немає джерела світла. Цей процес зайняв у нього кілька днів. Але потім виникли проблеми із відтворенням планет із кільцями. Наприклад, щоб правильно побудувати Сатурн, йому довелося витратити цілий день.

Технічні проблеми виникли у Слейтона під час створення більших галактичних об'єктів, які потрібно було відтворити з математичною точністю. Проте йому вдалося все подолати і завдяки цьому можна побачити багато знаменитих об'єктів, зокрема відому структуру в туманності Орла під назвою "Стовпи творіння". За допомогою відео, яке створив Слейтон, можна здійснити своєрідну подорож крізь галактики.

Слейтон грає в Minecraft вже майже 10 років, а 2019 він почав публікувати відео своїх ландшафтів, які він створює в грі, на YouTube. Цей канал став його пріоритетом відколи цієї весни він закінчив середню школу. Про коледж американець поки не думає і збирається стати рятувальником. Водночас він планує розширювати свій відеоконтент, щоб залучити якнайбільше підписників.

[ + – ] Однією з проблем, з якими зіткнувся американець під час створення Всесвіту, була спроба відтворити темну та світлу сторони планет у грі, в якій навіть немає джерела світла. Цей процес зайняв у нього кілька днів. Але потім виникли проблеми із відтворенням планет із кільцями. Наприклад, щоб правильно побудувати Сатурн, йому довелося витратити цілий день Фото: NY times

За словами Слейтона, позитивна реакція користувачів на його творіння спонукала його і далі працювати над створенням різних амбітних проєктів.

"Це ж чудово, коли можна влаштувати політ через космос або побачити чорну діру не лише у фільмі "Інтерстелар"", — каже Слейтон.

Також Фокус писав про те, що вчені створили детальну симуляцію Всесвіту, в якій показано її еволюцію від Великого вибуху і до наших днів.

Що стосується реального, а не віртуального космосу, то японські вчені зробили припущення, що скоро знайдуть схожу на Землю планету з океанами та континентами, як уже писав Фокус.