Незабаром буде знайдено схожу на Землю планету з океанами та континентами: вчені дали прогноз

Планети з теоретичною назвою "Земля 2.0" можуть обертатися не лише біля зірок, схожих на Сонце.

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Японські вчені представили своє нове дослідження, де стверджують, що вже до кінця цього десятиліття буде виявлена планета, схожа на Землю, де є океани та континенти. І в цьому допоможуть як уже активний космічний телескоп TESS, так і PLATO, який запустять через кілька років, пише Forbes.

Масахіро Ікома з Національної астрономічної обсерваторії Японії та Тадахіро Кімура з Токійського університету вважають, що шукати подібні до Землі планети варто не біля таких же зірок, як Сонце.

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Багато вчених вважають, що другу Землю найлегше знайти біля такого ж жовтого карлика, як і наша зірка. Але ці зірки настільки яскраві, що навколо них дуже важко знайти такі маленькі кам'янисті світи, як наш. Водночас зараз астрономи виявили більшість екзопланет поряд із червоними карликами — тьмянішими зірками, які складають понад 70% зірок у нашій галактиці.

Ці планети знаходять за допомогою транзитного методу, коли планета, що проходить на тлі зірки, затьмарює її світло. Червоні карлики не такі яскраві, а отже, й планети, що обертаються навколо них, виявити легше. Японські вчені вважають, що планети, схожі на Землю, найчастіше саме обертаються навколо таких тьмяних зірок, і вже до кінця цього десятиліття вони будуть виявлені.

[ + – ] Масахіро Ікома з Національної астрономічної обсерваторії Японії і Тадахіро Кімура з Токійського університету вважають, що шукати подібні до Землі планети варто не біля таких же зірок, як Сонце Фото: Forbes

Вважається, що планета, така сама, як і Земля, де може бути життя, повинна обертатися навколо своєї зірки в так званій зоні, придатній для життя. Це відстань від зірки, коли сонячна енергія не дозволяє воді на такій кам'янистій планеті перетворюватися на лід або, навпаки, закипати.

Але нове дослідження припускає, що потрібно шукати планету не тільки з водою на її поверхні, адже не тільки вона робить планету потенційно заселеною.

Японські вчені вважають, що потрібно шукати планету з океанами та континентами, які відіграють важливу роль у вуглецевому циклі планети. Завдяки наявності величезних водних резервуарів і ділянок суші на планеті існуватиме помірний клімат, який дозволить воді бути в рідкому стані, а отже, там може бути життя. Тобто на планеті має бути правильний баланс суші й океанів.

Учені вважають, що кілька відсотків планет, схожих на Землю, можуть мати океани та континенти, рідку воду, і вони розташовані в зоні червоних карликів. Щоб знайти такі планети, потрібно використовувати вже активний космічний телескоп TESS і космічний телескоп PLATO, який запустять у 2026 році, вважають учені.

Як писав Фокус, нове дослідження передбачає, що потенційні інопланетяни можуть навіть дізнатися, що на Землі є життя. Справа в тому, що вони можуть спостерігати за нашою планетою не тоді, коли потрібно, і через це не побачать ознак існування живих істот.

Також Фокус писав про те, що астрономи провели дослідження для того, щоб з'ясувати, скільки схожих на Землю планет може існувати в Чумацькому Шляху, і надали дуже цікаві результати.