Згодяться для життя. Вчені з'ясували, скільки в галактиці існує схожих на Землю планет

Нове дослідження показує, що число планет з таким самим співвідношенням суші та океанів мізерно мало.

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Для того, щоб на планеті з'явилося життя вона повинна обертатися навколо своєї зірки у так званій зоні життя. Тут мають бути необхідні умови для існування рідкої води, зокрема й температура, яка буде не надто високою і не надто низькою. Якщо брати Землю, то на нашій планеті приблизно 30% поверхні займає суша, а решта її покрита водою. Як показує нове дослідження, у нашій галактиці схожих на Землю планет, придатних для життя може бути лише 1%. Водночас, потенційно населених планет, які майже повністю покриті сушею, може бути 80%, а майже повністю покритих водою, так званих океанічних світів, — 19%, пише Space.

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"Результати нашого моделювання показують, що знайти планету, яку можна було б назвати майже ідеальною версією Землі, практични неможливо. Тобто ймовірність цього дуже мала, адже, швидше за все, такі планети, як наша, становлять лише 1% планет у галактиці", — каже Тілман Спон із Міжнародного інституту космічних наук у Швейцарії.

За словами вчених, на Землі досягнутий, можна сказати, ідеальний баланс суші та океанів — 30% та 70%. Але на більшості таких же кам'янистих світів відбулося зсунення цих значень у бік збільшення або суші, або океанів.

[ + – ] Як показує нове дослідження, у нашій галактиці схожих на Землю планет, придатних для життя може бути лише 1%. Водночас потенційно населених планет, які майже повністю покриті сушею, може бути 80%, а майже повністю покритих водою, так званих океанічних світів — 19%. Фото: space.com

На Землі такий практично ідеальний баланс був досягнутий приблизно 2,5 млрд. років тому і це пов'язано з внутрішніми процесами в надрах планети. Вчені вважають, що подібні процеси на інших планетах відбулися набагато раніше, а тому вони перетворилися або на світ суші, або на світ океану. Хоча й залишається невелика ймовірність існування таких самих як і Земля планет.

[ + – ] Планет, майже повністю покритих водою, згідно з моделюванням, у нашій галактиці приблизно 19%. Фото: Forbes

Також моделювання планет, які можуть бути придатними для життя та є або світом води, або суші, показало, що там може бути схожий на земний клімат, а їх форми життя не зовсім відрізнятимуться від життя на Землі.

"Водночас різниця флори і фауни між цими планетами буде істотною. Наприклад, на водних планетах, де менше 10% покрито сушею, буде теплий, вологий, тропічний клімат. Навпаки, на планетах, де океан займатиме менше 20% поверхні, буде холодний, суворий, сухий клімат", — каже Спон.

Але результати нового дослідження не узгоджуються з думкою канадських учених з Університету Торонто, які вважають, що на планетах із великою кількістю суші має бути навпаки — висока температура на всій планеті.

[ + – ] Планет майже повністю покритих сушею, згідно з моделюванням, у нашій галактиці приблизно 80%. Фото: Forbes

Також варто згадати про одне відоме дослідження, проведене японськими вченими з Токійського університету 11 років тому. Вони припустили, що на відміну від водних планет, придатними для життя можуть бути планети, покриті сушею, навіть якщо вони не перебувають у населеній зоні.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження показало, що на Землі з'явиться новий суперконтинент і вчені з'ясували, коли і чому це станеться.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що життя може існувати на планетах, які обертаються навколо холодніших, ніж наше Сонце, червоних карликів. А цих зірок у нашій галактиці найбільше.