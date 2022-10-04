Учені з'ясували, що на Землі з'явиться новий суперконтинент: вже названо дату

Деякі попередні моделі припускали, що в такому випадку наша планета стане менш гостинною, проте нове дослідження показує, що Земля буде придатною для життя протягом досить довгого часу.

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Під час свого нового дослідження експерти дійшли висновку, що постійний рух тектонічних плит рано чи пізно зіштовхне континенти разом, утворивши новий суперконтинент із великою пустелею в середині, пише Zme Science.

Поверхня Землі не завжди виглядала однаково. Кора нашої планети розділена на тверді плити, які називаються тектонічними плитами. Вони не закріплені на місці, а переміщаються зі швидкістю кілька сантиметрів на рік. Побачити суттєву різницю через роки, століття і навіть тисячоліття практично неможливо, але, повернувшись на 10 мільйонів років тому, можна легко помітити колосальну різницю.

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Одні плити рухаються назустріч одна одній, деякі віддаляються одна від одної, інколи ж вони просто стикаються. У геологічній історії Землі це безперервний процес, який триває й досі. Нині Атлантика зростає зі швидкістю кілька сантиметрів на рік, тоді як Тихий океан із такою самою швидкістю скорочується. Так, конфігурація континентів і океанів зміниться в міру того, як Тихий океан зникне, а Атлантичний океан перетвориться на мегаокеан.

Як показує нове дослідження, через 200-300 мільйонів років континенти об'єднаються та сформують суперконтинент, що також відбувалося у минулому, насамперед на континенті Пангея. За часів Пангеї довкола континентів був один великий океан — Панталасса.

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За останні два мільярди років континенти нашої планети стикалися один з одним, утворюючи суперконтинент кожні 600 мільйонів років. Тому цілком імовірно, що на нинішні континенти чекає така сама доля.

"Згідно з нашими висновками, новий суперконтинент Амасія сформується приблизно через 280 мільйонів років, більша частина суші на планеті зіллється воєдино", — пояснили експерти.

Формування Амасії змінить багато чого на планеті. За даними фахівців, рівень моря буде нижчим, а внутрішня частина суперконтиненту, відрізана від вологих вітрів, виділятиметься вкрай посушливими перепадами температур. Але хороша новина полягає в тому, що більшість суші Амасії буде згруповано навколо тієї ж широти, що й сьогодні.

Деякі попередні моделі припускали, що масив суші накопичуватиметься навколо Північного полюса, що зробило б планету менш гостинною, проте нова модель припускає, що Земля буде придатною для життя протягом досить довгого часу.

Нагадаємо, що раніше дослідники виявили всередині Землі океан, який у 6 разів більший за наземний. Експерти сподіваються, що отримані в ході дослідження дані надалі допоможуть краще зрозуміти колообіг води на Землі, а також розповісти більше про те, як за 4,5 мільярда років змінилася наша планета.