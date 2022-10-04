Подорож до центру Землі. Всередині нашої планети є океан, і він у 6 разів більший за наземний

Перша теорія про те, що в сотнях кілометрів під поверхнею планети зберігаються величезні поклади води, виникла ще 8 років тому, але тепер знайдені незаперечні докази.

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Багато загадок ховається під поверхнею Землі — цього разу вченим вдалося дізнатися, що всередині нашої планети ховається океан. Настільки величезний, що його обсяги в шість разів більші за всі наземні разом узяті, пише Futurism.

Вчені з Інституту геонаук Університету Ґете у Франкфурті порівнюють своє відкриття з романом Жюля Верна "Подорож до Центру Землі" і вважають, що письменник-фантаст, ймовірно, не помилився, що в центрі нашої планети справді захований океан.

Перші подібні здогади з'явилися у вчених ще 2014 року, коли вони вперше досліджували алмаз, сформований у перехідній зоні Землі (область між верхньою та нижньою мантією планети). Під час дослідження вчені виявили, що мінерал містить рингвудит — елемент, який добре затримує воду і утворюється під сильним тиском та температурами в мантії Землі.

Однак тоді вчені змогли вивчити лише один зразок, а отже, не могли бути впевнені в існуванні покладів води глибоко під поверхнею Землі. Сьогодні їм вдалося вивчити ще один алмаз, що утворився на глибині близько 660 км. нижче Ботсвани в Південній Африці.

Під час дослідження вчені переконалися, що під поверхнею планети заховано більше води та вуглекислого газу, ніж ми могли передбачити раніше. За словами співавтора дослідження Франка Бренкера, загальний резервуар із водою, ймовірно, не зовсім схожий на океан у класичному розумінні. Він є темною сумішшю відкладень і водомістких порід, яка знаходиться під колосальним тиском.

За словами вченого, ясно, що ці відкладення містять велику кількість вуглекислого газу та води. Однак вчені не могли розрахувати, скільки води надходить у перехідну зону Землі у вигляді мінералів і карбонатів, що містять воду.

Насправді ж вчені дійшли висновку, що лише одна перехідна зона Землі, ймовірно, містить у собі кількість води в шість разів перевищує обсяг світового океану.

Вчені сподіваються, що отримані у процесі дослідження дані надалі допоможуть краще зрозуміти кругообіг води на планеті, а також розповісти більше про те, як за 4,5 мільярда років змінилася Земля.

Раніше Фокус писав про те, що у надрах Землі вчені виявили "алмазну фабрику", яка працює вже мільярди років.