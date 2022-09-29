Скарби в надрах Землі. Вчені виявили "алмазну фабрику", яка працює вже мільярди років

Вчені провели експеримент, що доводить, що на межі мантії та ядра Землі знаходиться справжня "фабрика" з виробництва алмазів.

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Ядро Землі — по суті, є найбільшим сховищем вуглецю на планеті, тут заховано близько 90% всього вуглецю. Вчені вивчили кордон між ядром та мантією Землі і знайшли там щось цікаве, пише Sci Tech Daily.

Вчені з Аризонського державного університету провели низку експериментів, щоб зрозуміти, які процеси відбуваються глибоко всередині планети. Для цього вони використали вдосконалене джерело фотонів у Аргонській національній лабораторії. Дослідники створили умови, аналогічні тим, що на межі ядра та мантії Землі, а потім помістили у них воду, сплав заліза та вуглецю.

Під час експерименту вчені виявили, що вода і метал за таких умов вступають у реакцію, утворюючи гідроксиди заліза, наприклад, як іржа на поверхні планети. Однак, це ще не все. Куди найцікавішим виявився той факт, що за граничних умов вуглець відокремлюється від залізометалевого сплаву та утворює алмази.

[ + – ] Реакція залізовуглецевого сплаву з водою в умовах високого тиску та температур Фото: образование алмаза

Виходить, що на глибині близько 3 тисяч кілометрів під поверхнею Землі схована справжня алмазна фабрика, яка працює за температури приблизно 3,9 тисячі градусів Цельсія.

Раніше вчені припускали, що в мантії Землі міститься відносно мало вуглецю, тоді як у ядрі його буде значно більша кількість. Однак це припущення вчених виявилося невірним — виявляється, що в мантії міститься набагато більше вуглецю, ніж ми могли б колись припустити.

Під час експерименту вчені виявили, що розчинність вуглецю, який знаходиться в ядрі Землі, значно зменшується шляхом дегідратації, коли він потрапляє в мантію. Стабільно формою вуглецю на межі ядра і мантії є алмаз. Вчені вважають, що під час виходу вуглецю з рідкого ядра і попадання його в мантію він трансформується в алмаз. Виходить, що глибоко в надрах планети працює справжня "фабрика" з виробництва алмазів і вже мільярди років — з моменту початку субдукції на Землі.

Вчені вважають, що отримані ними дані проллють світло на колообіг вуглецю в надрах Землі та низку геологічних процесів.

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