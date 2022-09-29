Сокровища в недрах Земли. Ученые обнаружили "алмазную фабрику", работающую уже миллиарды лет

Ученые провели эксперимент, доказывающий, что на границе мантии и ядра Земли находится настоящая "фабрика" по производству алмазов.

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Ядро Земли — по сути своей является самым большим хранилищем углерода на планете, здесь захоронено около 90% всего углерода. Ученые изучили границу между ядром и мантией Земли и нашли там нечто увлекательное, пишет Sci Tech Daily.

Ученые из Аризонского государственного университета провели ряд экспериментов, чтобы понять какие процессы происходят глубоко внутри планеты. Для этого они использовали усовершенствованный источник фотонов в Аргоннской национальной лаборатории. Исследователи создали условия, аналогичные тем, что на границе ядра и мантии Земли, а затем поместили в них воду, сплав железа и углерода.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что вода и металл при таких условиях вступают в реакцию, образуя гидроксиды железа, например, как ржавчина на поверхности планеты. Однако это еще не все. Куда более увлекательным оказался тот факт, что при граничных условиях углерод отделяется от железометаллического сплава и образует алмазы.

[ + – ] Реакция железоуглеродистого сплава с водой в условиях высокого давления и температур. Фото: Arizona State University

Выходит, что на глубине около 3 тысяч километров под поверхностью Земли спрятана настоящая алмазная фабрика, которая работает при температуре примерно в 3,9 тысяч градусов Цельсия.

Ранее ученые предполагали, что в мантии Земли содержится относительно мало углерода, в то время, как в ядре его будет значительно большее количество. Однако это предположение ученых оказалось неверным — оказывается, в мантии содержится гораздо больше углерода, чем мы могли бы когда-либо предположить.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что растворимость углерода, находящегося в ядре Земли значительно уменьшается путем дегидратации, когда он попадает в мантию. Стабильно формой углерода на границе ядра и мантии как раз является алмаз. Ученые считают, что при выходе углерода из жидкого ядра и попадании его в мантию, он трансформируется в алмаз. Получается, что глубоко в недрах планеты работает настоящая "фабрика" по производству алмазов и ей уже миллиарды лет — с момента начала субдукции на Земле.

Ученые считают, что полученные ими данные прольют свет на круговорот углерода в недрах Земли и ряд геологических процессов.

Ранее Фокус писал о самых редких драгоценных камнях в мире — бриллианты из космоса и алмаз размером с мяч для гольфа.