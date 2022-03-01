Самые редкие драгоценные камни в мире. Бриллианты из космоса и алмаз размером с мяч для гольфа

Драгоценные камни невероятной красоты… и стоимости: черный бриллиант Enigma, пурпурно-розовый бриллиант "Сакура", голубой алмаз из шахты "Куллинан" и крупнейший алмаз из Лесото.

Космический пришелец: черный бриллиант Enigma

В феврале 2022-го года на аукционе в Лондоне был продан очень редкий черный бриллиант Enigma — за $4,3 млн в криптовалюте без учета комиссии. Бриллиант породы карбонадо весит 555,55 карата. Эксперты утверждают, что такие редкие драгоценные камни родом из космоса, поскольку они содержат минерал осборнит, который присутствует только в метеоритах. Считается, что черные алмазы попали на Землю в период от 2,6 млрд до 3,2 млрд лет назад, до появления динозавров. Enigma называют крупнейшим ограненным бриллиантом в мире с 55 гранями. Он весит больше, чем бриллианты "Звезда Африки" (530,2 карата) и "Золотой Юбилей" (545,67 карата).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Черный бриллиант Enigma относится к породе карбонадо и весит 555,55 карата

• Человеку, решившему выставить Enigma на продажу, алмаз принадлежал около 20 лет. Все это время камень никто не видел

• Оригинальный образец алмаза Enigma весил более 800 каратов. Ювелирам понадобилось более трех лет, чтобы придать драгоценному камню нынешнюю форму.

Редкий камень: розовый бриллиант "Сакура"

В мае 2021 года на аукционе в Гонконге продали редкий пурпурно-розовый бриллиант "Сакура" массой 15,81 карата за рекордную сумму — $29 млн. Камень был оправлен в кольцо из платины и золота. Его оценочная стоимость составляла от $25 млн до $38 млн. Эксперты утверждают, что такие алмазы очень редко встречаются в природе и только 10% из них весят более 0,2 карата.

[ + – ] Розовый бриллиант "Сакура"

• Предыдущий рекорд по стоимости среди пурпурно-розовых бриллиантов принадлежит драгоценному камню "Призрак Розы" весом 14,83 карата. Его продали на аукционе в Женеве в 2020 году за $26 млн.

• Имя покупателя осталось тайной

Голубой алмаз из шахты "Куллинан"

Летом 2021 года алмазодобывающая компания Petra Diamonds продала редкий алмаз голубого цвета, полученный в ЮАР, за $40 млн. Драгоценный камень весит 39,3 карата. Он стал одним из самых дорогих необработанных алмазов, когда-либо проданных на мировом рынке драгоценных камней. Редкую драгоценность приобрели предприятия, основанные компаниями De Beers и Diacore. Последняя принадлежит предпринимательской семье Штейнмец.

[ + – ] Голубой алмаз из шахты "Куллинан"

• Камень добыли на шахте "Куллинан", которая находится в 40 км к востоку от Претории. Именно на этой шахте в 1905-м году добыли самый большой алмаз в мире "Звезда Африки" весом 3106,75 карата.

• На голубые алмазы приходится всего 0,1% добычи драгоценных камней.

Алмаз размером с мяч для гольфа

Летом 2020 года в небольшом африканском государстве Лесото в руднике "Летсенг" нашли алмаз размером с мячик для гольфа. Его масса составила 442 карата, а специалисты называли его третьим по величине алмазом в мире, оценив стоимость в $18 млн. Глава Gem Diamonds Клиффорд Элфик охарактеризовал находку как камень самого высокого ювелирного качества.

[ + – ] С 2006 года на руднике "Летсенг" добыли более 60 алмазов весом свыше 100 каратов

• Это самый большой алмаз, найденный в руднике "Летсенг" с 2018-го года. Два года назад там был обнаружен алмаз "Легенда Лесото" весом 910 каратов. Его продали за $40 млн

• С тех пор, как компания Gem Diamonds в 2006 году приобрела рудник "Летсенг", там добыли более 60 алмазов весом свыше 100 каратов.

Важно