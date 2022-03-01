Найрідкісніші дорогоцінні камені у світі. Діаманти з космосу та алмаз розміром із м'яч для гольфу

Дорогоцінні камені неймовірної краси… і вартості: чорний діамант Enigma, пурпурно-рожевий діамант "Сакура", блакитний алмаз із копальні "Куллінан" і найбільший алмаз із Лесото.

Космічний прибулець: чорний діамант Enigma

У лютому 2022-го на аукціоні в Лондоні продали дуже рідкісний чорний діамант Enigma — за $4,3 млн у криптовалюті без урахування комісії. Діамант породи карбонадо важить 555,55 каратів. Експерти стверджують, що такі рідкісні дорогоцінні камені родом із космосу, оскільки вони містять мінерал осборніт, який є тільки в метеоритах. Вважається, що чорні алмази потрапили на Землю в період від 2,6 млрд до 3,2 млрд років тому, до появи динозаврів. Enigma називають найбільшим ограненим діамантом у світі з 55 гранями. Він важить більше, ніж діаманти "Зірка Африки" (530,2 карати) та "Золотий Ювілей" (545,67 каратів).

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[ + – ] Чорний діамант Enigma належить до породи карбонадо та важить 555,55 каратів

• Людині, яка вирішила виставити Enigma на продаж, алмаз належав майже 20 років. Весь той час його ніхто не бачив

• Оригінальний зразок алмаза Enigma важив понад 800 каратів. Ювелірам знадобилося понад три роки, щоб надати дорогоцінному каменю нинішню форму

Рідкісний камінь: рожевий діамант "Сакура"

У травні 2021 року на аукціоні в Гонконгу продали рідкісний пурпурно-рожевий діамант "Сакура" масою 15,81 карат за рекордну суму — $29 млн. Камінь був оправлений у каблучку з платини та золота. Його оцінна вартість становила від $25 млн до $38 млн. Експерти стверджують, що такі алмази дуже рідко зустрічаються в природі й лише 10% із них важать понад 0,2 карати.

[ + – ] Рожевий діамант "Сакура"

• Попередній рекорд за вартістю серед пурпурно-рожевих діамантів належить дорогоцінному каменю "Привид Троянди" вагою 14,83 карати. Його продали на аукціоні в Женеві в 2020 році за $26 млн

• Ім’я покупця залишилося таємницею

Блакитний алмаз із копальні "Куллінан"

Улітку 2021 року алмазодобувна компанія Petra Diamonds продала рідкісний алмаз блакитного кольору, здобутий у ПАР, за $40 млн. Дорогоцінний камінь важить 39,3 карати. Він став одним із найдорожчих необроблених алмазів, коли-небудь проданих на світовому ринку дорогоцінного каміння. Рідкісну коштовність придбали підприємства, засновані компаніями De Beers і Diacore. Остання належить підприємницькій сім’ї Штейнмец.

[ + – ] Блакитний алмаз із копальні "Куллінан"

• Камінь видобули на копальні "Куллінан", що знаходиться за 40 км на схід від Преторії. Саме на цій копальні в 1905-му видобули найбільший алмаз у світі "Зірка Африки" вагою 3106,75 каратів.

• На блакитний алмаз припадає всього 0,1% видобутку дорогоцінного каміння

Алмаз розміром із м'яч для гольфу

Улітку 2020 року в невеликій африканській державі Лесото в копальні "Летсенг" знайшли алмаз розміром із м’ячик для гольфу. Його маса склала 442 карати, а фахівці називали його третім за величиною алмазом у світі й оцінювали вартість у $18 млн. Глава Gem Diamonds Кліффорд Елфік схарактеризував знахідку як камінь найвищої ювелірної якості.

[ + – ] З 2006 року на копальні "Летсенг" видобули понад 60 алмазів вагою понад 100 каратів

• Це найбільший алмаз, знайдений в копальні "Летсенг" із 2018-го. Два роки тому там виявили алмаз "Легенда Лесото" вагою 910 каратів. Його продали за $40 млн

• Відколи компанія Gem Diamonds придбала копальню "Летсенг" у 2006 році, там видобули більш ніж 60 алмазів вагою понад 100 каратів

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