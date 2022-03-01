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Найрідкісніші дорогоцінні камені у світі. Діаманти з космосу та алмаз розміром із м'яч для гольфу

Серафима Таран
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Вважається, що чорні алмази потрапили на Землю у період від 2,6 млрд до 3,2 млрд років тому, до появи динозаврів
Фото: Getty Images | Вважається, що чорні алмази потрапили на Землю у період від 2,6 млрд до 3,2 млрд років тому, до появи динозаврів

Дорогоцінні камені неймовірної краси… і вартості: чорний діамант Enigma, пурпурно-рожевий діамант "Сакура", блакитний алмаз із копальні "Куллінан" і найбільший алмаз із Лесото.

Космічний прибулець: чорний діамант Enigma

У лютому 2022-го на аукціоні в Лондоні продали дуже рідкісний чорний діамант Enigma — за $4,3 млн у криптовалюті без урахування комісії. Діамант породи карбонадо важить 555,55 каратів. Експерти стверджують, що такі рідкісні дорогоцінні камені родом із космосу, оскільки вони містять мінерал осборніт, який є тільки в метеоритах. Вважається, що чорні алмази потрапили на Землю в період від 2,6 млрд до 3,2 млрд років тому, до появи динозаврів. Enigma називають найбільшим ограненим діамантом у світі з 55 гранями. Він важить більше, ніж діаманти "Зірка Африки" (530,2 карати) та "Золотий Ювілей" (545,67 каратів).

Чорний діамант Enigma належить до породи карбонадо та важить 555,55 каратів
Чорний діамант Enigma належить до породи карбонадо та важить 555,55 каратів

• Людині, яка вирішила виставити Enigma на продаж, алмаз належав майже 20 років. Весь той час його ніхто не бачив

• Оригінальний зразок алмаза Enigma важив понад 800 каратів. Ювелірам знадобилося понад три роки, щоб надати дорогоцінному каменю нинішню форму

Рідкісний камінь: рожевий діамант "Сакура"

У травні 2021 року на аукціоні в Гонконгу продали рідкісний пурпурно-рожевий діамант "Сакура" масою 15,81 карат за рекордну суму — $29 млн. Камінь був оправлений у каблучку з платини та золота. Його оцінна вартість становила від $25 млн до $38 млн. Експерти стверджують, що такі алмази дуже рідко зустрічаються в природі й лише 10% із них важать понад 0,2 карати.

Рожевий діамант "Сакура"
Рожевий діамант "Сакура"

• Попередній рекорд за вартістю серед пурпурно-рожевих діамантів належить дорогоцінному каменю "Привид Троянди" вагою 14,83 карати. Його продали на аукціоні в Женеві в 2020 році за $26 млн

• Ім’я покупця залишилося таємницею

Блакитний алмаз із копальні "Куллінан"

Улітку 2021 року алмазодобувна компанія Petra Diamonds продала рідкісний алмаз блакитного кольору, здобутий у ПАР, за $40 млн. Дорогоцінний камінь важить 39,3 карати. Він став одним із найдорожчих необроблених алмазів, коли-небудь проданих на світовому ринку дорогоцінного каміння. Рідкісну коштовність придбали підприємства, засновані компаніями De Beers і Diacore. Остання належить підприємницькій сім’ї Штейнмец.

Блакитний алмаз із копальні "Куллінан"
Блакитний алмаз із копальні "Куллінан"

• Камінь видобули на копальні "Куллінан", що знаходиться за 40 км на схід від Преторії. Саме на цій копальні в 1905-му видобули найбільший алмаз у світі "Зірка Африки" вагою 3106,75 каратів.

• На блакитний алмаз припадає всього 0,1% видобутку дорогоцінного каміння

Алмаз розміром із м'яч для гольфу

Улітку 2020 року в невеликій африканській державі Лесото в копальні "Летсенг" знайшли алмаз розміром із м’ячик для гольфу. Його маса склала 442 карати, а фахівці називали його третім за величиною алмазом у світі й оцінювали вартість у $18 млн. Глава Gem Diamonds Кліффорд Елфік схарактеризував знахідку як камінь найвищої ювелірної якості.

З 2006 року на копальні "Летсенг" видобули понад 60 алмазів вагою понад 100 каратів
З 2006 року на копальні "Летсенг" видобули понад 60 алмазів вагою понад 100 каратів

• Це найбільший алмаз, знайдений в копальні "Летсенг" із 2018-го. Два роки тому там виявили алмаз "Легенда Лесото" вагою 910 каратів. Його продали за $40 млн

• Відколи компанія Gem Diamonds придбала копальню "Летсенг" у 2006 році, там видобули більш ніж 60 алмазів вагою понад 100 каратів

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