Чарівні предмети на продаж. Найдивовижніші лоти аукціону Сотбіс

Ви готові поторгуватися за окуляри, у яких можна побачити рай, іудейський молитовник, якому 700 років або за скриньку справжньої чаклунки?

Смарагдовий рай — погляд через окуляри Великих Моголів

На аукціоні Sotheby`s 21 листопада виставлять дві пари унікальних окулярів з дорогоцінними каменями, які в XVI столітті належали правителям Імперії Великих Моголів. Окуляри з лінзами зі смарагдів були магічним атрибутом. З їхньою допомогою правителі могли "побачити рай". В окулярах світ навколо зафарбовувався в зелений — колір священного для Великих Моголів прапора ісламу. Окуляри з лінзами з алмазів називалися "Ореол світла". Вважалося, що з їхньою допомогою можна досягти просвітлення.

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[ + – ] Окуляри, у яких можна побачити рай — з колумбійськими смарагдами замість скла

Для створення магічного шедевра з алмазів придворні ювеліри розпиляли алмаз у 200 карат.

Лінзи для окулярів з коштовностями "Ворота раю" були вирізані з колумбійського смарагду завважки понад 300 карат.

Кожну пару окулярів планують продати на аукціоні по $3,5 млн.

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На аукціоні продадуть смарагдові окуляри XVII століття, що допомагають "побачити рай"

Молитовник XIII століття — рідкісний лот навіть для Sotheby`s

У жовтні на аукціоні Sotheby`s New York виставлять на продаж 700-річний ілюстрований молитовник "Махзор великих свят Луццатто". Це найстаріший молитовник івритом з тих, що коли-небудь потрапляли на аукціон. Атрибут написаний і освячений на півдні Німеччини приблизно в кінці XIII або початку XIV століття єврейським писарем і художником на ім'я Абрахам. У ньому збереглися записи багатьох власників, які під час подорожей вносили поправки в текст, виходячи з місцевих звичаїв. Книга пройшла через громади Франції та Італії. Продає молитовник єврейська організація Alliance Israélite Universelle.

[ + – ] 700-річний ілюстрований іудейський молитовник "Махзор великих свят Луццатто"

Лот коштуватиме від $4 млн до $6 млн.

Вилучені кошти інвестують у сферу освіти.

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Мем з "косоокою Хлоєю" проданий на аукціоні в вигляді NFT-токена за $75 тис (відео)

Скриня чаклунки — артефакт ціною 20 тисяч фунтів

У травні цього року на онлайн-аукціоні Sotheby`s виставили рідкісний лот: скринька чаклунки з атрибутами для магічних ритуалів. Серед предметів — книжечка із заклинаннями, магічні талісмани, ляльки вуду, зшиті вручну з тканини і воску, релікварії, хрести, висохла голова ворона, два різьблених кістяних черепи, підвіска із зображенням дракона та ім'ям Сатани, вигравіюваним на зворотному боці, колекція шпильок, три пташиних кігті, сталевий ніж і дзеркальце для ворожіння. Деякі атрибути відносяться до XVII століття, на багатьох предметах залишилися сліди інтенсивного використання.

[ + – ] Рідкісний лот на онлайн-аукціоні Sotheby`s: скринька чаклунки з атрибутами для магічних ритуалів

Скринька зберігався в приватній колекції в Німеччині.

Лот пішов за 20 тис. фунтів стерлінгів.

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Гардероб Емі Вайнгауз з її останнього концертного туру продадуть на аукціоні

Ритуальна печера — індіанці Осейдж втратили своє надбання

У нинішньому вересні в американському штаті Міссурі на аукціоні продали унікальний історичний пам'ятник індіанської культури племені Осейдж "Печера з картинками". Лот пішов анонімному покупцеві за $2,2 млн. На стінах печери намальовано 290 зображень людей, тварин, міфічних істот та ієрогліфічних символів. Індіанці племені Осейдж, які жили на землях Міссурі 1300 років тому, використовували її для священних ритуалів і поховань.

[ + – ] Індіанці племені Осейдж сподівалися самостійно викупити печеру, але не змогли

Сучасні індіанці племені Осейдж сподівалися самостійно викупити печеру, але не змогли. Археологи виступали проти продажу історичної пам'ятки.

Попередні власники цієї землі з 1953 року використовували цю територію для полювання.

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