Чарівні предмети на продаж. Найдивовижніші лоти аукціону Сотбіс
Ви готові поторгуватися за окуляри, у яких можна побачити рай, іудейський молитовник, якому 700 років або за скриньку справжньої чаклунки?
Смарагдовий рай — погляд через окуляри Великих Моголів
На аукціоні Sotheby`s 21 листопада виставлять дві пари унікальних окулярів з дорогоцінними каменями, які в XVI столітті належали правителям Імперії Великих Моголів. Окуляри з лінзами зі смарагдів були магічним атрибутом. З їхньою допомогою правителі могли "побачити рай". В окулярах світ навколо зафарбовувався в зелений — колір священного для Великих Моголів прапора ісламу. Окуляри з лінзами з алмазів називалися "Ореол світла". Вважалося, що з їхньою допомогою можна досягти просвітлення.
- Для створення магічного шедевра з алмазів придворні ювеліри розпиляли алмаз у 200 карат.
- Лінзи для окулярів з коштовностями "Ворота раю" були вирізані з колумбійського смарагду завважки понад 300 карат.
- Кожну пару окулярів планують продати на аукціоні по $3,5 млн.
Молитовник XIII століття — рідкісний лот навіть для Sotheby`s
У жовтні на аукціоні Sotheby`s New York виставлять на продаж 700-річний ілюстрований молитовник "Махзор великих свят Луццатто". Це найстаріший молитовник івритом з тих, що коли-небудь потрапляли на аукціон. Атрибут написаний і освячений на півдні Німеччини приблизно в кінці XIII або початку XIV століття єврейським писарем і художником на ім'я Абрахам. У ньому збереглися записи багатьох власників, які під час подорожей вносили поправки в текст, виходячи з місцевих звичаїв. Книга пройшла через громади Франції та Італії. Продає молитовник єврейська організація Alliance Israélite Universelle.
- Лот коштуватиме від $4 млн до $6 млн.
- Вилучені кошти інвестують у сферу освіти.
Скриня чаклунки — артефакт ціною 20 тисяч фунтів
У травні цього року на онлайн-аукціоні Sotheby`s виставили рідкісний лот: скринька чаклунки з атрибутами для магічних ритуалів. Серед предметів — книжечка із заклинаннями, магічні талісмани, ляльки вуду, зшиті вручну з тканини і воску, релікварії, хрести, висохла голова ворона, два різьблених кістяних черепи, підвіска із зображенням дракона та ім'ям Сатани, вигравіюваним на зворотному боці, колекція шпильок, три пташиних кігті, сталевий ніж і дзеркальце для ворожіння. Деякі атрибути відносяться до XVII століття, на багатьох предметах залишилися сліди інтенсивного використання.
- Скринька зберігався в приватній колекції в Німеччині.
- Лот пішов за 20 тис. фунтів стерлінгів.
Ритуальна печера — індіанці Осейдж втратили своє надбання
У нинішньому вересні в американському штаті Міссурі на аукціоні продали унікальний історичний пам'ятник індіанської культури племені Осейдж "Печера з картинками". Лот пішов анонімному покупцеві за $2,2 млн. На стінах печери намальовано 290 зображень людей, тварин, міфічних істот та ієрогліфічних символів. Індіанці племені Осейдж, які жили на землях Міссурі 1300 років тому, використовували її для священних ритуалів і поховань.
- Сучасні індіанці племені Осейдж сподівалися самостійно викупити печеру, але не змогли. Археологи виступали проти продажу історичної пам'ятки.
- Попередні власники цієї землі з 1953 року використовували цю територію для полювання.