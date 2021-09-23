На аукціоні продадуть смарагдові окуляри XVII століття, що допомагають "побачити рай"

Раніше окуляри з лінзами зі смарагдів належали правителям Імперії Великих Моголів і допомагали їм, крім іншого, "досягти просвітлення"

На аукціоні Sotheby's, який відбудеться 21 листопада, продадуть дві пари унікальних окулярів із дорогоцінних каменів. Про це повідомляється на сайті знаменитого аукціону.

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Раніше інкрустовані алмазами і смарагдами окуляри з лінзами з алмазу та смарагду належали правителям Імперії Великих Моголів. Втім, це була не просто коштовна дрібничка, а магічний атрибут. Вважалося, що окуляри з лінзами зі смарагду допомагали "побачити рай" — все навколо забарвлювалося в зелений, колір священного прапора ісламу, який сповідували в Імперії Великих Моголів.

Окуляри з лінзами з алмазу звуться "Ореол світла", і вони допомагали їхньому власникові "досягти просвітлення".

Примітно, але заради окулярів придворні ювеліри розпиляли великі дорогоцінні камені чистої води.

Так, у справу пішов 200-карантний алмаз із Голконди, стародавнього царства, яке розташовувалося на території сучасних індійських штатів Телангана й Андхра-Прадеш і славилося своїми алмазними копальнями. За оцінкою фахівців Sotheby's, можливо, це був "найбільший алмаз із коли-небудь знайдених".

Лінзи для окулярів "Ворота раю" були вирізані з колумбійського смарагду вагою понад 300 карат.

Ювеліри, які створили окуляри, не мали права на помилку. Вони виточили найтонші лінзи, не пошкодивши їх, відполірували і уклали в золоту оправу. Причому раніше оправа була іншою, її замінили в ХІХ столітті. Вважається, що ювеліри надихнулися окулярами і пенсне християнських місіонерів.

За словами Едварда Гіббса, глави відділу Sotheby's з Близького Сходу та Індії, обидві пари окулярів є виключно рідкісним прикладом ювелірної майстерності Імперії Великих Моголів. "Наскільки нам відомо, подібних до них не існує", — зазначив містер Гіббс.

Очікується, що кожна пара окулярів піде з аукціону за 3,5 мільйона доларів за штуку.

Гіббс зазначає, що мода на окуляри з дорогоцінних каменів не нова. Римський імператор Нерон вважав за краще окуляри з лінзами зі смарагду, щоб "умиротворяти погляд на гладіаторських боях". Король Франції Карл V у XIV столітті носив окуляри з берилу. А правитель Імперії Великих Моголів Шах Джахан, за легендами, одягав смарагдові окуляри, щоб заспокоїти очі, втомлені після декількох днів скорботи за улюбленою дружиною Мумтаз Махал. Пізніше на її честь він побудував знаменитий Тадж-Махал.