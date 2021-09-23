На аукционе продадут изумрудные очки XVII века, помогающие "увидеть рай"

Ранее очки с линзами из изумрудов принадлежали правителям Империи Великих Моголов и помогали им, кроме прочего, "достичь просветления"

На аукционе Sotheby's, который пройдет 21 ноября продадут две пару уникальных очков из драгоценных камней. Об этом сообщается на сайте знаменитого аукциона.

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Ранее инкрустированные алмазами и изумрудами очки с линзами из алмаза и изумруда принадлежали правителям Империи Великих Моголов. Впрочем, это была не просто драгоценная безделушка, а магический атрибут. Считалось, что очки с линзами из изумруда помогали "увидеть рай" – все вокруг окрашивалось в зеленый, цвет священного знамени ислама, который исповедовали в Империи Великих Моголов.

Очки с линзами из алмаза носят название "Ореол света" и они помогали их обладателю "достичь просветления".

Примечательно, но ради очков придворные ювелиры распилили крупные драгоценные камни чистой воды.

Так, в дело пошел 200-карантный алмаз из Голконды, древнего царства, которое находилось на территории современных индийских штатов Теланган и Андхра-Прадеш, и славилось своими алмазными копями. По оценке специалистов Sotheby's, возможно, это был "самый огромный алмаз из когда-либо найденных".

Линзы для очков "Врата рая" были вырезаны из колумбийского изумруда весом более 300 карат.

Ювелиры, создавшие очки, не имели права на ошибку. Они выточили тончайшие линзы, не повредив их, отполировали и заключили в золотую оправу. Причем раньше оправа была иной, ее заменили в ХІХ веке. Считается, что ювелиры вдохновились очками и пенсне христианских миссионеров.

По словам Эдварда Гиббса, главы отдела Sotheby's по Ближнему Востоку и Индии, обе пары очков являются исключительно редким примером ювелирного мастерства Империи Великих Моголов. "Насколько нам известно, подобных им не существует", — отметил мистер Гиббс.

Ожидается, что каждая пара очков уйдет с аукциона по 3,5 миллионов долларов за штуку.

Гиббс отмечает, что мода на очки из драгоценных камней не нова. Римский император Нерон предпочитал очки с линзами из изумруда, чтобы "умиротворять взор на гладиаторских боях". Король Франции Карл V в XIV веке носил очки из берилла. А правитель Империи Великих Моголов Шах Джахан, по легендам, надевал изумрудные очки, чтобы успокоить глаза, уставшие после нескольких дней скорби по любимой жене Мумтаз Махал. Позже в ее честь он построил знаменитый Тадж-Махал.