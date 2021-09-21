Гардероб Емі Вайнгауз з її останнього концертного туру продадуть на аукціоні

Очікується, що за сукні та балетки співачки, яка померла від алкогольної інтоксикації, вдасться виручити понад 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Гардероб британської соул-співачки Емі Вайнгауз, підібраний для її останнього концертного туру в 2011 році, продадуть на аукціоні в Беверлі-Гіллз. Виручені гроші передадуть до Фонду імені Вайнгауз, який надає допомогу дітям і підліткам, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Про це пише Daily Mail.

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До аукціону, який відбудеться в листопаді, речі Емі Вайнгауз побували в Музеї Греммі в Лос-Анджелесі на виставці під назвою "За межами чорного — Стиль Емі Вайнгауз". Виставку організували батьки Емі та її брат Алекс.

[ + – ] Сукні Емі Вайнгауз, створені для її останнього концертного туру Фото: Julien's Auctions

Серед лотів майбутнього аукціону кілька суконь Емі, створених спеціально для туру її стилісткою Наомі Паррі. За кожну з них планують виручити по дві тисячі фунтів, також сумочка Giorgio Armani, з особистою запискою від дизайнера і сукня, яку Емі вдягала на свій останній концерт. Вона, як вважають організатори аукціону, стане найдорожчим лотом.

[ + – ] Емі Вайнгауз на церемонії Brit Awards у 2007 році Фото: Getty Images

Також на торги виставлять її золотисту сукню Dolce and Gabbana, яку вона вдягала для концерту в Блекпулі в 2007 році, її бюст'є та улюблені балетки, які вона вважала кращими, ніж туфлі на підборах. Крім цього на аукціон виставлять кілька малюнків співачки, які вона зробила під час своїх закордонних турів.

[ + – ] Концертна сукня Емі Вайнгауз і її сумочка від Moschino Фото: Julien's Auctions

[ + – ] Балетки Емі Вайнгауз Фото: Julien's Auctions

[ + – ] Сумка Емі Вайнгауз від Giorgio Armani із запискою від дизайнера Фото: Julien's Auctions

Лауреатка п'яти премій "Греммі" померла від серцевого нападу, спровокованого алкогольною інтоксикацією всього через місяць після свого останнього виступу, 23 липня 2011 року, у віці 27 років. Її тіло знайшли в її квартирі в Кемдені, Лондон.

Її концертний тур 2011 року був скасований після єдиного концерту в Белграді, Сербія. 18 червня Емі вийшла на сцену і провела на ній понад годину, проте не виконала жодної пісні. Будучи нетверезою, вона вирішила, що знаходиться в Афінах, а потім привітала "нью-йоркську публіку". Вона забула слова пісень та імена музикантів. Фанати освистали співачку і вона пішла зі сцени.

[ + – ] Пропуск за сцену з останнього концертного туру Емі Вайнгауз Фото: Julien's Auctions

Менеджери співачки вирішили скасувати тур і повернути гроші за квитки. Концерти в Стамбулі, Афінах, Більбао та інших не відбулися.

[ + – ] Малюнки Емі Вайнгауз Фото: Julien's Auctions

У 2017 році стало відомо, що Мітч, батько співачки, працює над байопіком про свою знамениту дочку. Імовірно, головну роль повинна була зіграти акторка Нумі Рапас.