Гардероб Эми Уайнхаус из ее последнего концертного тура продадут на аукционе

Ожидается, что за платья и балетки певицы, умершей от алкогольной интоксикации, удастся выручить более 30 тысяч фунтов стерлингов

Гардероб британской соул-певицы Эми Уайнхауз, подобранный для ее последнего концертного тура в 2011 году, продадут на аукционе в Беверли-Хиллз. Вырученные деньги передадут в Фонд имени Уайнхаус, который оказывает помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом пишет Daily Mail.

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До аукциона, который состоится в ноябре, вещи Эми Уайнхаус побывали в Музее Грэмми в Лос-Анджелесе на выставке под названием "За пределами черного — Стиль Эми Уайнхаус". Выставку организовали родители Эми и ее брат Алекс.

[ + – ] Платья Эми Уайнхаус, созданные для ее последнего концертного тура Фото: Julien's Auctions

В числе лотов грядущего аукциона несколько платьев Эми, созданных специально для тура ее стилисткой Наоми Парри. За каждое из них планируют выручить по две тысячи фунтов, также сумочка Giorgio Armani, с личной запиской от дизайнера и платье, которое Эми надевала на свой последний концерт. Оно, как считают организаторы аукциона, станет самым дорогим лотом.

[ + – ] Эми Уайнхаус на церемонии Brit Awards в 2007 году Фото: Getty Images

Также на торги выставят ее золотистое платье Dolce and Gabbana, которое она надевала для концерта в Блэкпуле в 2007 году, ее бюстье и любимые балетки, которые она предпочитала туфлям на каблуке. Кроме этого на аукцион выставят несколько рисунков певицы, которые она сделала во время своих зарубежных туров.

[ + – ] Концертное платье Эми Уайнхаус и ее сумочка от Moschino Фото: Julien's Auctions

[ + – ] Балетки Эми Уайнхаус Фото: Julien's Auctions

[ + – ] Сумка Эми Уайнхаус от Giorgio Armani с запиской от дизайнера Фото: Julien's Auctions

Лауреатка пяти премий "Грэмми" умерла от сердечного приступа, спровоцированного алкогольной интоксикацией всего через месяц после своего последнего выступления, 23 июля 2011 года, в возрасте 27 лет. Ее тело нашли в ее квартире в Кэмдене, Лондон.

Ее концертный тур 2011 года был отменен после единственного концерта в Белграде, Сербия. 18 июня Эми вышла на сцену и провела на ней более часа, однако не исполнила ни одной песни. Будучи нетрезвой, она решила, что находится в Афинах, а потом приветствовала "нью-йоркскую публику". Она забыла слова песен и имена музыкантов. Фанаты освистали певицу и она ушла со сцены.

[ + – ] Пропуск за сцену с последнего концертного тура Эми Уайнхаус Фото: Julien's Auctions

Менеджеры певицы решили отменить тур и вернуть деньги за билеты. Концерты в Стамбуле, Афинах, Бильбао и прочих, не состоялись.

[ + – ] Рисунки Эми Уайнхаус Фото: Julien's Auctions

В 2017 году стало известно, что Митч, отец певицы, работает над байопиком о своей знаменитой дочери. Предположительно, главную роль должна была исполнить актриса Нуми Рапас.