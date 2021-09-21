Гардероб Эми Уайнхаус из ее последнего концертного тура продадут на аукционе
Ожидается, что за платья и балетки певицы, умершей от алкогольной интоксикации, удастся выручить более 30 тысяч фунтов стерлингов
Гардероб британской соул-певицы Эми Уайнхауз, подобранный для ее последнего концертного тура в 2011 году, продадут на аукционе в Беверли-Хиллз. Вырученные деньги передадут в Фонд имени Уайнхаус, который оказывает помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом пишет Daily Mail.
До аукциона, который состоится в ноябре, вещи Эми Уайнхаус побывали в Музее Грэмми в Лос-Анджелесе на выставке под названием "За пределами черного — Стиль Эми Уайнхаус". Выставку организовали родители Эми и ее брат Алекс.
В числе лотов грядущего аукциона несколько платьев Эми, созданных специально для тура ее стилисткой Наоми Парри. За каждое из них планируют выручить по две тысячи фунтов, также сумочка Giorgio Armani, с личной запиской от дизайнера и платье, которое Эми надевала на свой последний концерт. Оно, как считают организаторы аукциона, станет самым дорогим лотом.
Также на торги выставят ее золотистое платье Dolce and Gabbana, которое она надевала для концерта в Блэкпуле в 2007 году, ее бюстье и любимые балетки, которые она предпочитала туфлям на каблуке. Кроме этого на аукцион выставят несколько рисунков певицы, которые она сделала во время своих зарубежных туров.
Лауреатка пяти премий "Грэмми" умерла от сердечного приступа, спровоцированного алкогольной интоксикацией всего через месяц после своего последнего выступления, 23 июля 2011 года, в возрасте 27 лет. Ее тело нашли в ее квартире в Кэмдене, Лондон.
Ее концертный тур 2011 года был отменен после единственного концерта в Белграде, Сербия. 18 июня Эми вышла на сцену и провела на ней более часа, однако не исполнила ни одной песни. Будучи нетрезвой, она решила, что находится в Афинах, а потом приветствовала "нью-йоркскую публику". Она забыла слова песен и имена музыкантов. Фанаты освистали певицу и она ушла со сцены.
Менеджеры певицы решили отменить тур и вернуть деньги за билеты. Концерты в Стамбуле, Афинах, Бильбао и прочих, не состоялись.
В 2017 году стало известно, что Митч, отец певицы, работает над байопиком о своей знаменитой дочери. Предположительно, главную роль должна была исполнить актриса Нуми Рапас.