Мем з "косоокою Хлоєю" проданий на аукціоні в вигляді NFT-токена за $75 тис (відео)

Покупцем стала музична продюсерська компанія з Дубая 3F Music, вони сплатили 25 Ethereum. Сім'я поки не планує виводити криптовалюту, сподіваючись на її зростання.

Батьки дівчинки Хлої, яка у 2013 році стала популярним мемом, виставили зображення на продаж у вигляді NFT-токена. Його вдалося продати за 25 Ethereum (ETH) або 75 тисяч доларів в еквіваленті. Про це повідомляє BBC.

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Коли мати Хлої Кеті Клем дізналася про аукціони з NFT-токенами, вона вирішила виставити оригінал фото мема зі своєю дочкою. Перша ставка склала 5 ETH (15 тис. Доларів в еквіваленті). Згодом ставки зросли до цілих 25 монет.

Виручені кошти сім'я Клем планує витратити на освіту обох дочок. Виводити Ефіріум в долари вони не поспішають через зміну курсу криптовалюти.

[ + – ] Кеті Клем з дочкою Хлоєю Фото: trump-elections

"У постійно мінливому світі на наступному тижні він (Ефіріум, — Фокус) може коштувати більше", — резюмувала Клем.

Покупцем мема стала музична продюсерська компанія з Дубая 3F Music, але вони не вийшли на зв'язок з журналістами, щоб пояснити мотивацію придбання.

У 2013 році мама Хлої Кеті Клем опублікувала відео, в якому зображені її дві дочки. Мати оголосила дівчаткам про поїздку в Діснейленд. Поки сестра Хлої плакала, обличчя її сестри виражало щире здивування чи розчарування. Відео стало вірусним в інтернеті, дочка Кеті стала інтернет-мемом. На цей час його переглянули вже понад 20 млн разів. Також у Хлої є обліковий запис в Instagram з 500 тис. підписників.

[ + – ] Оригінальна відео 2013 року

Нагадаємо, NFT (non-fungible token) — невзаємозамінними (унікальний) токен, який працює завдяки протоколу блокчейну. За допомогою NFT можна захистити авторські права, а також право володіння. Фокус докладно пояснював, як працює NFT-технологія і для чого її можна використовувати.

Нагадаємо, на аукціоні британець купив фейкову роботу Бенксі у вигляді NFT-токена за 335 тисяч доларів. Однак продавець повернув гроші, за винятком комісії за транзакцію.

Раніше українська співачка Тіна Кароль виставила на NFT-аукціон відбиток свого пальця.