Британець придбав на NFT-аукціоні фейкову роботу Бенксі за $335 тисяч (фото)

Коли колекціонер подумав, що його гроші зникли назавжди, зловмисник повернув потерпілому всю суму, за винятком комісії за транзакцію.

Колекціонер творів мистецтва з Великобританії за $335 тисяч (понад 9 млн гривень — ред.) придбав підроблену роботу анонімного художника Бенксі через його сайт, який до цього зламав невідомий хакер. У результаті шахрай повернув гроші обманутому британцеві. Про це повідомляє CNN.

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За даними журналістів, хакер зламав сайт художника banksy.co.uk і розмістив на одній з його сторінок посилання на сайт онлайн-аукціону OpenSea, на якому була виставлена ймовірна "найперша картина Бенксі у форматі NFT". При переході на сторінку можна було побачити піксельне зображення людини, яка курить на фоні багатоповерхового будинку і труб заводів. Робота називалася "Great Redistribution of the Climate Change Disaster" ("Великий перерозподіл катастрофи зміни клімату"). При цьому користувач, який опублікував її, був підписаний як gaakmann — цей нікнейм є відсиланням до одного з ранніх псевдонімів Бенксі.

Повіривши в те, що автором картини є найвідоміший анонімний художник у світі, колекціонер, який є великим фанатом Бенксі, запропонував під час аукціону суму в криптовалюті Ethereum, еквівалентну $335 тисячам — на 90% більше, ніж конкуренти за ставками. Коли ставка була прийнята, британець уже остаточно зрозумів, що він став жертвою шахрая.

Однак, через деякий час хакер повернув обманутому покупцеві майже всі гроші — зловмисник залишив собі лише комісію за переказ.

"Думаю, продавець злякався широкого висвітлення своєї діяльності в пресі, а також того, що я знайшов його у Twitter. Але я дуже радий тому, що отримав більшу частину свого Ethereum назад", — сказав потерпілий.

Журналісти стверджують, що на біржі NFT-токенів OpenSea розміщені сотні робіт, зроблених у схожому на Бенксі стилі, або такі, що прямо копіюють його графіті, проте сам художник ніколи не говорив про намір продавати своє мистецтво в цифровому форматі. При цьому представники біржі не відповіли на запитання видання, чи збираються вони відшкодувати суму комісії в 5 тисяч фунтів стерлінгів (близько 190 тисяч гривень) обманутому британському колекціонеру.

У свою чергу сам британець захистив OpenSea і сказав, що він сам повинен був чекати "офіційного підтвердження від Бенксі" до придбання зображення.

"Сподіваюся, мені одного разу вдасться роздобути деякі його справжні роботи", — додала жертва шахрая.

Нагадаємо, NFT (non-fungible token) — невзаємозамінний (унікальний) токен, який працює завдяки протоколу блокчейну. За допомогою NFT можна захистити авторські права, а також право володіння. Раніше Фокус докладно пояснював, як працює NFT-технологія і для чого її можна використовувати.

Також ми писали про те, як українська співачка Тіна Кароль виставила на NFT-аукціон відбиток свого пальця.