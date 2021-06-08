Тіна Кароль виставила на NFT-аукціоні відбиток свого пальця

Гроші від продажу лота співачка має намір пустити на підтримку нового україномовного альбому.

36-річна українська співачка Тіна Кароль виставила на цифровий аукціон відбиток свого пальця, про що повідомила на сторінці в Instagram у вівторок, 8 червня.

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"Сьогодні я представляю унікальний NFT лот цифрового мистецтва в рамках свого проекту "Молода кров". На аукціон буде виставлено унікальний цифровий автограф у вигляді мого відбитка пальця. Цей NFT лот обʼєднує два світи — музичний і токенізований. Цифрове й аналогове мистецтво стирає кордони. Отримані кошти будуть передані для розвитку мого музичного проекту "Молода кров"", — йдеться в публікації.

Артистка додала, що "Молода кров" — майбутній україномовний альбом, куди увійдуть дуети з молодими виконавцями, зірками, чия популярність неухильно зростає, і зовсім новими артистами.

"Місія проекту "Молода кров" — відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики і звернути увагу слухачів на українську молоду поп-культуру. Це проект воззʼєднання і єдності, тому його вихід приурочений до 30-тої річниці Незалежності України", — підкреслила Кароль.

NFT (non-fungible token) — невзаємозамінний (унікальний) токен, який працює завдяки протоколу блокчейну. За допомогою NFT можна захистити авторські права, а також право володіння.

Нагадаємо, що в минулому році президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами України деяких артистів, учених, військових, діячів культури та інших. Співачки Ірина Білик та Тіна Кароль отримали ордени княгині Ольги III ступеня. А в листопаді 2020 року Кароль прикрасила обкладинку книги Ukrainian Women in Vogue.