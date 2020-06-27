Кроме Алексея Потапенко, были отмечены наградами Ирина Билык, Тина Кароль, Мария Ефросинина и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции отметил государственными наградами Украины некоторых артистов, ученых, военных, деятелей культуры и других. Среди награжденных – популярные исполнители, ведущие и юморист из Одессы.

Об этом говорится в указе президента

В частности, певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко (Потап) получил звание заслуженного артиста Украины. Такой же наградой президент отметил и популярного певца Арсена Мирзояна.

Кстати, недавно Офис президента выражал благодарность студии компании MOZGI GROUP под руководством Алексея Потапенко, которая в кратчайшие сроки записала оригинальное музыкальное оформление ко всем онлайн-урокам школьной программы.

Известный комедийный актер из Одессы Олег Филимонов стал народным артистом.

Орденом "За заслуги" III степени награждена ведущая Мария Ефросинина. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль получили ордена княгини Ольги III степени.

Награды получили двое сотрудников телеканала "1+1". В частности, ведущую телевизионной службы новостей Аллу Мазур наградили орденом княгини Ольги II степени, а главного продюсера службы новостей Елену Несмеян – орденом "За заслуги" I степени (посмертно).

Кроме того, генерального директора информагентства "Интерфакс-Украина" Александра Мартыненко наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Как ранее писал Фокус:

23 мая 2019 года в Киеве прошла свадьба Потапа и Насти Каменских. Первые фото и видео со свадьбы начали появляться сразу после церемонии. Одну из первых фотографий запостил в Instagram телеведущий Юрий Горбунов.