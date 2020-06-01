У народа будет запрос на праздник. Алексей Потапенко — о том, как шоу-бизнес переживает карантин

Коронавирус и карантин перекроили нашу жизнь на "до" и "после". На офлайн и онлайн. Культура и шоу-бизнес не исключение. В них впервые появились балеты, где у танцовщиков маски на лице, и съемки фильмов, где режиссер дает указание актерам по Zoom

Коронавирус перевел всех на осадное положение. Пока концертные залы пусты, премьеры спектаклей и концертов проходят в режиме онлайн. О том, как этот вызов принял шоу-бизнес, Фокус расспросил Алексея Потапенко, известного под сценическим псевдонимом Потап. Среди его проектов такие популярные группы, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI, Michelle Andrade.

Как изменилась ваша творческая активность с прекращением гастролей?

— Возможно, кому-то сложно в это поверить, но наша активность лишь возросла. Потому как основная работа всегда ведется вне сцены. У всей нашей группы компаний MOZGI GROUP огромный план производства, менеджмента, есть разработки, креатив. Мы воспользовались этим временем, чтобы отреагировать на актуальные события, написать новые песни, подготовить свежие проекты и ворваться в посткарантинное пространство. Многое успешно завершено, что-то дорабатывается, но я доволен результатами, которые мы показали за период карантина, как автор, продюсер и руководитель. На меня эта ситуация не подействовала угнетающе. Наоборот, карантин показал, что такое настоящая жизнь, что нужно ценить. Сейчас, когда карантин сбавляет обороты, я начинаю уже скучать по времени, когда мне не приходилось выезжать в город и стоять в часовых пробках.

Кто из вашей рабочей команды больше всего пострадал от карантина, кто, напротив, более востребован? Много ли сотрудников пришлось отправить в отпуск за свой счет?

— Мы оптимизировали процессы внутри компании, перестроились, еще больше сплотились в стремлении к своим целям и не уволили ни одного человека. С первого дня карантина весь офис отправился на удаленный режим и успешно влился в новый ритм.

Как складываются на карантине отношения с близкими людьми?

— Я понял, что рядом со мной находится человек, с которым мне хорошо, который делает меня счастливым каждую минуту. На днях с Настей [Каменских] отметили в узком семейном кругу ситцевую свадьбу. Семейные традиции у нас простые: живем за городом, к нам приезжают друзья и родственники. Во время карантина, конечно, сократили количество посещений. Но обычно это посиделки возле камина с бокальчиком вина, украинскими песнями и обменом новостями. Раньше любили ездить в Америку и Мексику. Нам нравится город Тулум на полуострове Юкатан. В этом году путешествия заменил родной Киев, сейчас проводим свои самые счастливые дни дома, можем наконец уделить внимание себе, записывать и снимать все то, на что не хватало времени в жестком графике.

Какие новые формы вашей творческой деятельности освоили во время карантина и что из этого останется с вами в офлайне?

— Точно скажу, что в повседневную жизнь перекочуют мои онлайн-занятия английским языком, хотя периодически я все же хочу видеть и слушать учителя, говорить с ним, глядя в глаза, а не в экран. Поздравления и выступления онлайн были и до пандемии. Просто ситуация подсказала зрителю и слушателю, где надо искать ответ на его запрос, а нам — на что обратить больше внимания.

Из-за огромного количества отложенных премьер, концертов, съемок и репетиций не кажется ли вам, что после карантина всех ждет «золотой сезон»?

— Артисты надеются на то, что настанет хоть какой-то сезон, про "золотой" речь не идет. Точно произойдет смена игроков, но самые крупные останутся на рынке. В кризис в первую очередь отпадает нишевая, альтернативная музыка. У народа будет запрос на праздник, а праздник будет устраивать тот, кто умеет это делать. Когда все вынужденно остановили, предсказать, что будет дальше, сложно. Но если этот шоу-бизнесовый маховик не завертится, то возникнут проблемы с выходом новых имен, ведь без больших артистов последующие эшелоны не появятся. Рассчитываю на то, что большие киты все-таки поплывут и подтянут за собой молодежь.

Станет ли онлайн полноценной составляющей программы культурных площадок и проектов даже после карантина? Ведь в нем есть финансово-географическая доступность: за сетевой билет могут заплатить люди из любой страны.

— Думаю, онлайном как инструментом экономии времени, сил и денег воспользуются в своей операционной деятельности многие. На тех же съемках программы "Голос краïни" мы как члены жюри оказались в неожиданных условиях для телевизионного проекта: с нашими подопечными артистами готовились онлайн. В финале проекта мы с Настей были дома, поддерживали нашу команду. Зато смогли посмотреть, как живут коллеги, которые тоже вели трансляцию из дома: Тина Кароль, Дима Монатик, Дан Балан. Это был уникальный опыт нового формата.

Но я не думаю, что онлайн станет основной составляющей нашей жизни. Я соскучился по настоящим людям и настоящим эмоциям. Живое общение ничто не заменит — в нем передается энергия, куется "трушное". На этом как раз и стоит все творчество.

В Глаза Смотри. Потап считает, что живые концерты ничем не заменить

По поводу онлайн-доступности, то артисты все равно ограничены территорией, своей популярностью, языком, на котором они поют. Вряд ли к нам ринутся зрители из других стран только потому, что цена на билеты может быть ниже. Для этого нужно делать качественный конкурентоспособный продукт на тех языках, на которых говорят люди. Эта психология не поменялась. Мы будем интересны за границей только тогда, когда будем делать классный материал.

"Мы оптимизировали процессы внутри компании, перестроились, еще больше сплотились в стремлении к своим целям и не уволили ни одного человека"

Но будущее у онлайн-концертов есть. На карантине мы провели несколько тестовых онлайн-выступлений с полным ощущением реального концерта. Мы видели зрителей, которые пели и танцевали вместе с нами. Пока что Украина не окунулась в такой формат с головой, но, думаю, ситуация в мире изменила наше к этому отношение.

Вы ведь можете увеличить свою аудиторию за счет русско- и украиноязычных поклонников в любой точке земного шара. Разве, заплатив небольшую сумму денег и уткнувшись в смартфон, они не готовы смотреть онлайн-версию живого концерта?

— Это очень оптимистический расклад. Онлайн — все-таки имитация. Почему люди смотрят порно? Они смотрят на имитацию своей сексуальной жизни, тем самым стимулируя себя. Мы можем сколько угодно смотреть онлайн-концерты, но поход на живое выступление с атмосферой и энергетикой ничего не заменит. Хотя технологии, появившиеся сейчас на горизонте развития шоу-бизнеса — VR, 360, добавленная реальность — это прекрасно, это развивает индустрию.

Когда, на ваш взгляд, состоится ваш первый офлайн-концерт и каким он будет?

— Концерт MOZGI будет живой и в офлайне, с новой сумасшедше-разрывной программой, для настоящих зрителей. А в онлайне о нем напишут постфактум.