Тина Кароль выставила на NFT-аукционе отпечаток своего пальца

Деньги от продажи лота певица намерена пустить на поддержку нового украиноязычного альбома.

36-летняя украинская певица Тина Кароль выставила на цифровой аукцион отпечаток своего пальца, о чем сообщила на странице в Instagram во вторник, 8 июня.

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"Сегодня я представляю уникальный NFT лот цифрового искусства в рамках своего проекта "Молода кров". На аукцион будет выставлен уникальный цифровой автограф в виде моего отпечатка пальца. Этот NFT лот объединяет два мира — музыкальный и токенизированный. Цифровое и аналоговое искусство стирает границы. Полученные средства будут переданы для развития моего музыкального проекта "Молода кров"", – говорится в публикации.

Артистка добавила, что "Молода кров" — будущий украиноязычный альбом, куда войдут дуэты с молодыми исполнителями, звездами, чья популярность неуклонно растет, и совсем новыми артистами.

"Миссия проекта "Молода кров" – открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30-той годовщине Независимости Украины", – подчеркнула Кароль.

NFT (non-fungible token) – невзаимозаменяемый (уникальный) токен, который работает благодаря протоколу блокчейна. При помощи NFT можно защитить авторские права, а также право владения.

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции отметил государственными наградами Украины некоторых артистов, ученых, военных, деятелей культуры и других. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль получили ордена княгини Ольги III степени. А в ноябре 2020 года Кароль украсила обложку книги Ukrainian Women in Vogue.