Британец купил на NFT-аукционе фейковую работу Бэнкси за $335 тысяч (фото)

Когда коллекционер подумал, что его деньги пропали навсегда, злоумышленник вернул пострадавшему всю сумму за исключением комиссии за транзакцию.

Коллекционер произведений искусства из Великобритании за $335 тысяч (более 9 млн гривен — ред.) купил поддельную работу анонимного художника Бэнкси через его сайт, который до этого взломал неизвестный хакер. В результате мошенник вернул деньги обманутому британцу. Об этом сообщает CNN.

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По данным журналистов, хакер взломал сайт художника banksy.co.uk и разместил на одной из его страниц ссылку на сайт онлайн-аукциона OpenSea, на котором была выставлена предполагаемая "самая первая картина Бэнкси в формате NFT". При переходе на страницу можно было увидеть пиксельное изображение человека, курящего на фоне многоэтажного дома и труб заводов. Работа называлась "Great Redistribution of the Climate Change Disaster" ("Великое перераспределение катастрофы изменения климата"). При этом пользователь, опубликовавший ее, был подписан как gaakmann — этот никнейм является отсылкой к одному из ранних псевдонимов Бэнкси.

Поверив в то, что автором картины является самый известный анонимный художник в мире, коллекционер, являющийся большим фанатом Бэнкси, предложил на аукционе сумму в криптовалюте Ethereum, эквивалентную $335 тысячам — на 90% больше, чем конкуренты по ставкам. Когда ставка была принята, британец уже окончательно понял, что он стал жертвой мошенника.

Однако спустя некоторое время хакер вернул обманутому покупателю почти все деньги — злоумышленник оставил себе лишь комиссию за перевод.

"Думаю, продавец испугался широкого освещения своей деятельности в прессе, а также того, что я нашел его в Twitter. Но я очень рад тому, что получил большую часть своего Ethereum обратно", — сказал пострадавший.

Журналисты утверждают, что на бирже NFT-токенов OpenSea размещены сотни работ, сделанных в похожем на Бэнкси стиле или прямо копирующих его граффити, однако сам художник никогда не говорил о намерении продавать свое искусство в цифровом формате. При этом представители биржи не ответили на вопрос издания, собираются ли они возместить сумму комиссии в 5 тысяч фунтов стерлингов (около 190 тысяч гривен) обманутому британскому коллекционеру.

В свою очередь сам британец защитил OpenSea и сказал, что он сам должен был ждать "официального подтверждения от Бэнкси" до приобретения изображения.

"Надеюсь, мне однажды удастся заполучить некоторые его настоящие работы", — добавила жертва мошенника.

Напомним, NFT (non-fungible token) – невзаимозаменяемый (уникальный) токен, который работает благодаря протоколу блокчейна. При помощи NFT можно защитить авторские права, а также право владения. Ранее Фокус подробно объяснял, как работает NFT-технология и для чего ее можно использовать.

Также мы писали о том, как украинская певица Тина Кароль выставила на NFT-аукцион отпечаток своего пальца.