Мем с "косоглазой Хлоей" продан на аукционе в виде NFT-токена за $75 тыс (видео)

Покупателем стала музыкальная продюсерская компания из Дубая 3F Music, они уплатили 25 Ethereum. Семья пока не планирует выводить криптовалюту, надеясь на ее рост.

Родители девочки Хлои, которая в 2013 году стала популярным мемом, выставили изображение на продажу в виде NFT-токена. Его удалось продать за 25 Ethereum (ETH) или 75 тысяч долларов в эквиваленте. Об этом сообщает BBC.

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Когда мать Хлои Кэти Клэм узнала об аукционах с NFT-токенами, она решила выставить оригинал фото мема со своей дочерью. Первая ставка составила 5 ETH (15 тыс. долларов в эквиваленте). Со временем ставки выросли до целых 25 токенов.

Вырученные средства семья Клэм планирует потратить на образование обеих дочерей. Выводить Эфириум в доллары они не спешат из-за растущего курса криптовалюты.

[ + – ] Кэти Клэм с дочерью Хлоей Фото: BBC

"В постоянно меняющемся мире на следующей неделе он (Эфириум, — Фокус) может стоить больше", — резюмировала Клэм.

Покупателем мема стала музыкальная продюсерская компания из Дубая 3F Music, но они не вышли на связь с журналистами, чтобы объяснить мотивы приобретения.

В 2013 году мама Хлои Кэти Клем опубликовала видео, в котором запечатлены ее две дочери. Мать объявила девочкам о поездке в Диснейленд. Пока сестра Хлои плакала, лицо ее сестры выражало искреннее недоумение или разочарование. Видео завирусилось в интернете, дочь Кэти стала интернет-мемом. На данный момент его просмотрели уже более 20 млн раз. Также у Хлои есть аккаунт в Instagram с 500 тыс. подписчиков.

[ + – ] Оригинальное видео 2013 года

Напомним, NFT (non-fungible token) – невзаимозаменяемый (уникальный) токен, который работает благодаря протоколу блокчейна. При помощи NFT можно защитить авторские права, а также право владения. Фокус подробно объяснял, как работает NFT-технология и для чего ее можно использовать.

Напомним, на аукционе британец купил фейковую работу Бэнкси в виде NFT-токена за 335 тысяч долларов. Однако продавец вернул деньги за исключением комиссии за перевод.

Ранее украинская певица Тина Кароль выставила на NFT-аукцион отпечаток своего пальца.