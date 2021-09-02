Три роги і 700 кг живої ваги. Скелет найбільшого трицератопса продадуть на аукціоні (фото)

Вартість динозавра на прізвисько "Великий Джон" складе від 1,4 до 1,7 мільйона доларів.

У нашому світі існують речі, які не можна купити за гроші, але скелет гігантського динозавра явно їх не стосується, пише RobbReport.

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Масивна скам'янілість трицератопса віком 66 мільйонів років, що отримала відповідну кличку "Великий Джон", буде виставлена на торги у Франції 21 жовтня.

Довжина найбільшого трицератопса від голови до хвоста становить 8 м, ширина — близько 3 м, а маса — 700 кг. Два найбільших роги, між тим, мають довжину 1,1 м і ширину більше 30 см в основі. Як стверджують учені, ці товсті роги були досить міцними, щоб витримати тиск у 16 тонн. Завдяки їм древній звір мав особливо страхітливий вигляд.

Головною особливістю трицератопсів були 3 роги, за якими розміщувався величезний кістковий комір, усіяний маленькими шипами. Вчені досі сперечаються про головне покликання цього коміра. Ранні теорії про те, що він міг захищати трицератопса від хижаків або служити певним радіатором, що допомагає регулювати температуру тіла, були спростовані.

Дослідження 2018 року також ще виключило теорію про те, що комір допомагав динозаврам розпізнавати представників різних видів цератопсів. На сьогодні переважає теорія про те, що дивовижна прикраса допомагала цим динозаврам вибирати собі пару.

У 2016 році одне дослідження показало, що в міру дорослішання трицератопса його комір збільшувався в розмірах, що дозволяє припустити, що він став важливішим на пізніших етапах життя, наприклад, у процесі статевого відбору.

Незважаючи на те, що комір не використовувався як захисний механізм, пошкодження, виявлені на черепах трицератопсів, показують, що ці динозаври іноді одне з одним боролися.

На відміну від інших видів цератопсів, скам'янілості трицератопсів рідко зустрічаються групами. Це дозволяє припустити, що вони вели відокремлений спосіб життя. Стародавні тварини також мали клювоподібний рот і потужні щелепи з рядами гострих зубів для подрібнення і перемелювання низько розташованої рослинності.

Дані свідчать про те, що зуби трицератопса були неймовірно складними, що дозволяло їм прорізати густу рослинність, яку іншим травоїдним було б важко споживати.

За часів, коли Великий Джон ще бродив по Землі, він жив на стародавньому острові-континенті — Ларамідіі. Цей острівний континент колись простягався від сучасної Аляски до Мексики. Життя стародавнього травоїдного обірвалося в древній заплаві, яка була частиною формації Гелл-Крік у Південній Дакоті.

Саме там він був врешті-решт виявлений геологом Волтером Штайном у травні 2014 року. Кістки Великого Джона були розкопані в наступному році і перевезені до Італії, де вони були ретельно відновлені.

Зберігшись у бруді, близько 200 скам'янілостей залишилися в, на диво, гарному стані. Незважаючи на те, що вік динозавра становить мільйони років, 75% його черепа і 60% тіла повністю збереглися.

Очікується, що величезний скелет буде проданий за суму від 1,4 до 1,7 мільйона доларів. Однак не варто дивуватися, якщо сума в підсумку виявиться набагато більшою.

У минулому році Стен, один із найповніших кістяків тираннозавра рекса, які коли-небудь розкопували, був проданий за приголомшливі 31,8 мільйона доларів і став найдорожчим динозавром усіх часів.