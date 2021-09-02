Три рога и 700 кг живого веса. Скелет самого большого трицератопса продадут на аукционе (фото)

Стоимость динозавра по кличке "Большой Джон" составит от 1,4 до 1,7 миллиона долларов.

В нашем мире существуют вещи, которые нельзя купить за деньги, но скелет самого гигантского динозавра явно не относится к их числу, пишет RobbReport.

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Массивная окаменелость трицератопса возрастом 66 миллионов лет, получившая подходящую кличку "Большой Джон", будет выставлена на торги во Франции 21 октября.

Длинна самого крупного трицератопса от головы до хвоста составляет 8 м, ширина — около 3 м, а масса — 700 кг. Два самых больших рога, между тем, имеют длину 1,1 м и ширину более 30 см в основании. Как утверждают ученые, эти толстые рога были достаточно прочными, чтобы выдержать давление в 16 тонн. Благодаря им древний зверь имел особенно устрашающий вид.

Главной особенностью трицератопсов были 3 рога, за которыми размещался огромный костный воротник, усеянный маленькими шипами. Ученые продолжают спорить о главном предназначении этого воротника. Ранние теории о том, что он мог защищать трицератопса от хищников или служить неким радиатором, помогающим регулировать температуру тела, были опровергнуты.

Исследование 2018 года также исключило теорию о том, что воротник помогал динозаврам распознавать представителей разных видов цератопсов. На сегодняшний день преобладает теория о том, что удивительное украшение помогало этим динозаврам выбирать себе пару.

В 2016 году одно исследование показало, что по мере взросления трицератопса его воротник увеличивался в размерах, что позволяет предположить, что он стал более важным на более поздних этапах жизни, например, в процессе полового отбора.

Несмотря на то, что воротник не использовался в качестве защитного механизма, повреждения, обнаруженные на черепах трицератопсов, показывают, что эти динозавры иногда друг с другом сражались.

В отличие от других видов цератопсов, окаменелости трицератопсов редко встречаются группами. Это позволяет предположить, что они вели уединенный образ жизни. Древние животные также имели клювоподобный рот и мощные челюсти с рядами острых зубов для измельчения и перемалывания низко расположенной растительности.

Данные свидетельствуют о том, что зубы трицератопса были невероятно сложными, что позволяло им прорезать густую растительность, которую другим травоядным было бы трудно потреблять.

Во времена, когда Большой Джон еще бродил по Земле, он жил на древнем острове-континенте — Ларамидии. Этот островной континент когда-то простирался от современной Аляски до Мексики. Жизнь древнего травоядного оборвалась в древней пойме, которая была частью формации Хелл-Крик в Южной Дакоте.

Именно там он был в конце концов обнаружен геологом Уолтером Штайном в мае 2014 года. Кости Большого Джона были раскопаны в следующем году и перевезены в Италию, где они были тщательно восстановлены.

Сохранившись в грязи, около 200 окаменелостей остались в удивительно хорошем состоянии. Несмотря на то, что возраст динозавра составляет миллионы лет, 75% его черепа и 60% тела полностью сохранились.

Ожидается, что огромный скелет будет продан за сумму от 1,4 до 1,7 миллиона долларов. Однако не стоит удивляться, если сумма в итоге окажется намного больше.

В прошлом году Стэн, один из самых полных скелетов тираннозавра рекса, когда-либо раскопанных, был продан за ошеломляющие 31,8 миллиона долларов и стал самым дорогим динозавром всех времен.