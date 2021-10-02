Волшебные предметы на продажу. Самые удивительные лоты аукциона Сотбис

Вы готовы поторговаться за очки, в которых можно увидеть рай, иудейский молитвенник, которому 700 лет или за сундучок настоящей колдуньи?

Изумрудный рай — взгляд через очки Великих Моголов

На аукционе Sotheby`s 21 ноября выставят две пары уникальных очков с драгоценными камнями, которые в XVI веке принадлежали правителям Империи Великих Моголов. Очки с линзами из изумрудов были магическим атрибутом. С их помощью правители могли "увидеть рай". В очках мир вокруг окрашивался в зеленый — цвет священного для Великих Моголов знамени ислама. Очки с линзами из алмазов назывались "Ореол света". Считалось, что с их помощью можно достичь просветления.

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[ + – ] Очки, в которых можно увидеть рай — с колумбийскими изумрудами вместо стекол

Для создания магического шедевра из алмазов придворные ювелиры распилили алмаз в 200 каратов.

Линзы для очков с драгоценностями "Врата рая" были вырезаны из колумбийского изумруда весом более чем 300 карат.

Каждую пару очков планируют продать на аукционе по $3,5 млн.

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На аукционе продадут изумрудные очки XVII века, помогающие "увидеть рай"

Молитвенник XIII века — редкий лот даже для Sotheby`s

В октябре на аукционе Sotheby`s New York выставят на продажу 700-летний иллюстрированный молитвенник "Махзор великих праздников Луццатто". Это старейший молитвенник на иврите из когда-либо попадавших на аукцион. Атрибут написан и освящен на юге Германии примерно в конце XIII или начале XIV века еврейским писцом и художником по имени Абрахам. В нем сохранились записи многих владельцев, которые во время путешествий вносили поправки в текст, исходя из местных обычаев. Книга прошла через общины Франции и Италии. Продает молитвенник еврейская организация Alliance Israélite Universelle.

[ + – ] 700-летний иллюстрированный иудейский молитвенник "Махзор великих праздников Луццатто"

Лот будет стоить от $4 млн до $6 млн .

Вырученные средства инвестируют в сферу образования.

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Сундук колдуньи — артефакт ценой 20 тысяч фунтов

В мае этого года на онлайн-аукционе Sotheby`s выставили редкий лот: сундучок колдуньи с атрибутами для магических ритуалов. Среди предметов — книжечка с заклинаниями, магические талисманы, куклы вуду, сшитые вручную из ткани и воска, реликварий, кресты, высохшая голова ворона, два резных костяных черепа, подвеска с изображением дракона и именем Сатаны, выгравированным на оборотной стороне, коллекция булавок, три птичьих когтя, стальной нож и зеркальце для гадания. Некоторые атрибуты относятся к XVII веку, на многих предметах остались следы интенсивного использования.

[ + – ] Редкий лот на онлайн-аукционе Sotheby`s: сундучок колдуньи с атрибутами для магических ритуалов

Сундучок хранился в частной коллекции в Германии.

Лот ушел за 20 тыс. фунтов стерлингов.

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Ритуальная пещера — индейцы осейджи потеряли свое достояние

В нынешнем сентябре в американском штате Миссури на аукционе продали уникальный исторический памятник индейской культуры племени осейджи "Пещера с картинками". Лот ушел анонимному покупателю за $2,2 млн. На стенах пещеры нарисовано 290 изображений людей, животных, мифических существ и иероглифических символов. Индейцы племени осейджи, жившие на землях Миссури 1300 лет назад, использовали ее для священных ритуалов и захоронений.

[ + – ] Индейцы племени осейджи надеялись самостоятельно выкупить пещеру, но не смогли

Современные индейцы племени осейджи надеялись самостоятельно выкупить пещеру, но не смогли. Археологи выступали против продажи исторического памятника.

Предыдущие владельцы этой земли с 1953 года использовали данную территорию для охоты.

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