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Волшебные предметы на продажу. Самые удивительные лоты аукциона Сотбис

Серафима Таран
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Аукцион сотбис, аукцион Sotheby`s
Фото: Getty Images | На аукционе Sotheby`s артефакт может стоить несколько миллионов долларов

Вы готовы поторговаться за очки, в которых можно увидеть рай, иудейский молитвенник, которому 700 лет или за сундучок настоящей колдуньи?

Изумрудный рай — взгляд через очки Великих Моголов

На аукционе Sotheby`s 21 ноября выставят две пары уникальных очков с драгоценными камнями, которые в XVI веке принадлежали правителям Империи Великих Моголов. Очки с линзами из изумрудов были магическим атрибутом. С их помощью правители могли "увидеть рай". В очках мир вокруг окрашивался в зеленый — цвет священного для Великих Моголов знамени ислама. Очки с линзами из алмазов назывались "Ореол света". Считалось, что с их помощью можно достичь просветления.

Очки в которых можно увидеть рай - на аукционе Sotheby`s
Очки, в которых можно увидеть рай — с колумбийскими изумрудами вместо стекол
  • Для создания магического шедевра из алмазов придворные ювелиры распилили алмаз в 200 каратов.
  • Линзы для очков с драгоценностями "Врата рая" были вырезаны из колумбийского изумруда весом более чем 300 карат.
  • Каждую пару очков планируют продать на аукционе по $3,5 млн.
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Молитвенник XIII века — редкий лот даже для Sotheby`s

В октябре на аукционе Sotheby`s New York выставят на продажу 700-летний иллюстрированный молитвенник "Махзор великих праздников Луццатто". Это старейший молитвенник на иврите из когда-либо попадавших на аукцион. Атрибут написан и освящен на юге Германии примерно в конце XIII или начале XIV века еврейским писцом и художником по имени Абрахам. В нем сохранились записи многих владельцев, которые во время путешествий вносили поправки в текст, исходя из местных обычаев. Книга прошла через общины Франции и Италии. Продает молитвенник еврейская организация Alliance Israélite Universelle.

иудейский молитвенник Махзор великих праздников Луццатто, аукцион сотбис
700-летний иллюстрированный иудейский молитвенник "Махзор великих праздников Луццатто"
  • Лот будет стоить от $4 млн до $6 млн .
  • Вырученные средства инвестируют в сферу образования.
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Сундук колдуньи — артефакт ценой 20 тысяч фунтов

В мае этого года на онлайн-аукционе Sotheby`s выставили редкий лот: сундучок колдуньи с атрибутами для магических ритуалов. Среди предметов — книжечка с заклинаниями, магические талисманы, куклы вуду, сшитые вручную из ткани и воска, реликварий, кресты, высохшая голова ворона, два резных костяных черепа, подвеска с изображением дракона и именем Сатаны, выгравированным на оборотной стороне, коллекция булавок, три птичьих когтя, стальной нож и зеркальце для гадания. Некоторые атрибуты относятся к XVII веку, на многих предметах остались следы интенсивного использования.

Сундук колдуньи, онлайн-аукционе, Sotheby`s
Редкий лот на онлайн-аукционе Sotheby`s: сундучок колдуньи с атрибутами для магических ритуалов
  • Сундучок хранился в частной коллекции в Германии.
  • Лот ушел за 20 тыс. фунтов стерлингов.
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Ритуальная пещера — индейцы осейджи потеряли свое достояние

В нынешнем сентябре в американском штате Миссури на аукционе продали уникальный исторический памятник индейской культуры племени осейджи "Пещера с картинками". Лот ушел анонимному покупателю за $2,2 млн. На стенах пещеры нарисовано 290 изображений людей, животных, мифических существ и иероглифических символов. Индейцы племени осейджи, жившие на землях Миссури 1300 лет назад, использовали ее для священных ритуалов и захоронений.

Пещерное искусство, индейцы осейджи, коренные американцы
Индейцы племени осейджи надеялись самостоятельно выкупить пещеру, но не смогли
  • Современные индейцы племени осейджи надеялись самостоятельно выкупить пещеру, но не смогли. Археологи выступали против продажи исторического памятника.
  • Предыдущие владельцы этой земли с 1953 года использовали данную территорию для охоты.
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