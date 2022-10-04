Ученые выяснили, что на Земле появится новый суперконтинент: уже названа дата

Некоторые предыдущие модели предполагали, что в таком случае наша планета станет менее гостеприимной, однако новое исследование показывает, что Земля будет пригодной для жизни еще в течение довольно долгого времени.

Related video

В ходе своего нового исследования эксперты пришли к выводу, что постоянное движение тектонических плит рано или поздно столкнет континенты вместе, образовав новый суперконтинент с большой пустыней в середине, пишет Zme Science.

Поверхность Земли не всегда выглядела одинаково. Кора нашей планеты разделена на твердые плиты, называемые тектоническими плитами. Они не закреплены на месте, а перемещаются со скоростью несколько сантиметров в год. Увидеть существенную разницу через года, столетия и даже тысячелетия практически невозможно, но вернувшись на 10 миллионов лет назад можно легко заметить колоссальную разницу.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Одни плиты движутся навстречу друг другу, некоторые удаляются друг от друга, а иногда они просто сталкиваются. В геологической истории Земли это непрерывный процесс, который продолжается и сейчас. В настоящее время Атлантика растет со скоростью несколько сантиметров в год, в то время как Тихий океан с такой же скоростью сокращается. Таким образом, конфигурация континентов и океанов изменится по мере того, как Тихий океан исчезнет, ​​а Атлантический океан превратится в мегаокеан.

Как показывает новое исследование, через 200-300 миллионов лет континенты объединятся и сформируют суперконтинент, что также происходило в прошлом, в первую очередь на континенте Пангея. Во времена Пангеи вокруг континентов был один большой океан — Панталасса.

[ + – ] Континент Пангея, на который наложена сегодняшняя политическая карта.

Как отметил ученый Чуань Хуан из Кертинского университета, за последние два миллиарда лет континенты нашей планеты сталкивались друг с другом, образуя суперконтинент каждые 600 миллионов лет. Поэтому вполне вероятно, что нынешние континенты ждет такая же участь.

"Согласно нашим выводам, новый суперконтинент Амасия сформируется примерно через 280 миллионов лет, большая часть суши на планете сольется воедино", — объяснили эксперты.

Формирование Амасии изменит многое на планете. По данным специалистов, уровень моря будет ниже, а внутренняя часть суперконтинента, отрезанная от влажных ветров, будет выделяться крайне засушливыми перепадами температур. Но хорошая новость заключается в том, что большая часть суши Амасии будет сгруппирована вокруг той же широты, что и сегодня.

Некоторые предыдущие модели предполагали, что массив суши будет накапливаться вокруг Северного полюса, что сделало бы планету менее гостеприимной, однако новая модель предполагает, что Земля будет пригодной для жизни еще в течение довольно долгого времени.

Напомним, что ранее исследователи обнаружили внутри Земли океан, который в 6 раз больше наземного. Эксперты надеются, что полученные в ходе исследования данные в дальнейшем помогут лучше понять круговорот воды на Земле, а также рассказать больше о том, как за 4,5 миллиарда лет изменилась наша планета.