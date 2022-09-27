Життя може існувати на планетах поряд із холодними зірками: що з'ясували вчені

Навіть біля червоних карликів, які менші та холодніші за Сонце, можуть бути планети з активним життям.

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Зірок, які схожі на наше Сонце, у Чумацькому Шляху лише 8%. Із іншого боку, 75% зірок у нашій галактиці — це червоні карлики, які є маленькими та холоднішими зірками. Вважається, більшість планет обертається саме навколо червоних карликів. І багато які з них можуть бути заселеними, як показує нове дослідження, пише Phys.

На Землі фотосинтез є однією з найважливіших хімічних реакцій, які сприяють тому, що на планеті існує життя. Рослини перетворюють енергію Сонця на кисень, завдяки чому повітря на Землі придатне для дихання та для існування живих істот. Якби не було фотосинтезу, то не було б життя на Землі в тому вигляді, яким ми його знаємо.

Рослини на Землі пристосувалися до того, щоб ефективно використати світло нашої зірки, яка є жовтим карликом. Але таких зірок, як Сонце, в нашій галактиці всього 8%, а дві третини зірок — це червоні карлики. Ці зірки менші за розміром, ніж Сонце, і мають значно меншу температуру, тобто холодніші.

[ + – ] Зірок, які схожі на наше Сонце, у Чумацькому Шляху лише 8%. Із іншого боку, 75% зірок у нашій галактиці — це червоні карлики, які є маленькими та холоднішими зірками. Вважається, більшість планет обертається саме навколо червоних карликів. І багато які з них можуть бути заселені, як показує нове дослідження. Фото: wikipedia

Учені вважають, що переважна більшість потенційно населених планет обертається саме навколо червоних карликів. Але більшість світла, яке випромінюють ці зірки, перебуває в інфрачервоному діапазоні. Інфрачервоне світло приємне й тепле, але чи дає воно імпульс, необхідний для фотосинтезу? У межах нового дослідження вчені з Падуанського університету (Італія) вирішили знайти відповідь на це питання.

Для свого дослідження вчені створили симулятор зоряного світла, який складається зі світлодіодів, що імітують світло червоного карлика. Потім вони створили атмосферу, яка могла б бути типовою для потенційно населеної планети поряд із такою зіркою. Цієї середи вчені помістили трохи бактерій і висвітлили їх змодельованим зоряним світлом.

[ + – ] Для свого дослідження вчені створили симулятор зоряного світла, який складається із світлодіодів, що імітують світло червоного карлика Фото: phys.org

Одними з перших бактерій на Землі, які використовували фотосинтез для виробництва кисню, були ціанобактерії, а тому вчені почали експеримент із цими організмами. Виявилося, що ціанобактерії чудово почуваються та розвиваються під світлом червоного карлика. Після цього вчені повторили свій експеримент із водоростями, і результат був таким самим.

У своїй науковій статті італійські вчені роблять висновок, що незважаючи на те, що червоні карлики не випромінюють той тип світла, який керував еволюцією фотосинтезу на Землі, земні організми могли б жити на планеті поряд із червоним карликом.

Отже, позаземне життя можна виявити на цих планетах, вважають учені. Хоча дослідники припускають такий варіант розвитку подій, що на даних планетах може бути недостатньо умов розвитку складного життя.

Як вже писав Фокус, на супутнику Сатурна Енцеладі можуть бути всі умови для розвитку життя. Принаймні це показують дані нового моделювання.