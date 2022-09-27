Жизнь может существовать на планетах рядом с холодными звездами: что выяснили ученые

Даже возле красных карликов, которые меньше и холоднее Солнца, могут быть планеты с процветающей жизнью.

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Звезд, которые похожи на наше Солнце, в Млечном Пути всего 8%. С другой стороны, 75% звезд в нашей галактике – это красные карлики, которые являются маленькими и более холодными звездами. Считается, что большинство планет вращается именно вокруг красных карликов. И многие из них могут быть обитаемы, как показывает новое исследование, пишет Phys.

На Земле фотосинтез является одной из важнейших химических реакций, которые способствуют тому, что на нашей планете существует жизнь. Растения превращают энергию Солнца в кислород, благодаря чему воздух на Земле пригоден для дыхания и для существования живых существ. Если бы не было фотосинтеза, то не было бы жизни на Земле в том виде, какой мы ее знаем.

Растения на Земле приспособились к тому, чтобы эффективно использовать свет нашей звезды, которая является желтым карликом. Но таких звезд, как Солнце в нашей галактике всего 8%, а две трети звезд – это красные карлики. Эти звезды меньше по размеру, чем Солнце и имеют значительно меньшую температуру, то есть более холодные.

[ + – ] Звезд, которые похожи на наше Солнце, в Млечном Пути всего 8%. С другой стороны, 75% звезд в нашей галактике – это красные карлики, которые являются маленькими и более холодными звездами. Считается, что большинство планет вращается именно вокруг красных карликов. И многие из них могут быть обитаемы, как показывает новое исследование Фото: wikipedia

Ученые считают, что подавляющее большинство потенциально обитаемых планет вращается именно вокруг красных карликов. Но большая часть света, который излучают эти звезды, находится в инфракрасном диапазоне. Инфракрасный свет приятный и теплый, но дает ли он импульс, необходимый для фотосинтеза? В рамках нового исследования ученые из Падуанского университета, Италия, решили найти ответ на этот вопрос.

Для своего исследования ученые создали симулятор звездного света, который состоит из светодиодов, имитирующих свет красного карлика. Затем ученые они создали атмосферу, которая могла бы быть типичной для потенциально обитаемой планеты рядом с такой звездой. В эту среду ученые поместили немного бактерий и осветили их смоделированным звездным светом.

[ + – ] Для своего исследования ученые создали симулятор звездного света, который состоит из светодиодов, имитирующих свет красного карлика Фото: phys.org

Одними из первых бактерий на Земле, которые использовали фотосинтез для производства кислорода были цианобактерии, а потому ученые начали эксперимент с этими организмами. Оказалось, что цианобактерии прекрасно себя чувствуют и развиваются под светом красного карлика. После этого ученые повторили свой эксперимент с водорослями и результат был таким же.

В своей научной статье итальянские ученые делают вывод, что несмотря на то, что красные карлики не излучают тот тип света, который управлял эволюцией фотосинтеза на Земле, земные организмы могли бы жить на планете рядом с красным карликом.

Таки образом внеземную жизнь можно обнаружить на эти планетах, считают ученые. Хотя исследователи допускают такой вариант развития событий, что на данных планетах может быть недостаточно условий для развития сложной жизни.

Как уже писал Фокус, на спутнике Сатурна Энцеладе могут быть все условиях для развития жизни. По крайней мере это показывают данные нового моделирования.