Скоро будет найдена похожая на Землю планета с океанами и континентами: ученые дали прогноз

Планеты с теоретическим названием "Земля 2.0" могут вращаться не только возле звезд, похожих на Солнце.

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Японские ученые представили свое новое исследование, в котором утверждают, что уже до конца этого десятилетия будет обнаружена планета, похожая на Землю, на которой есть океаны и континенты. И в этом помогут как действующий космический телескоп TESS, так и запущенный через несколько лет PLATO, пишет Forbes.

Масахиро Икома из Национальной астрономической обсерватории Японии и Тадахиро Кимура из Токийского университета, считают, что искать подобные Земле планеты стоит не возле таких же звезд, как Солнце.

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Многие ученые полагают, что вторую Землю легче всего найти возле такого же желтого карлика, как и наша звезда. Но эти звезды настолько яркие, что вокруг них очень тяжело обнаружить такие маленькие каменистые миры, как наш. В то же время сейчас астрономы обнаружили большинство экзопланет рядом с красными карликами – более тусклыми звездами, которые составляет более 70% звезд в нашей галактике.

Эти планеты находят с помощью транзитного метода, когда проходящая на фоне звезды планета затмевает ее свет. Красные карлики не такие яркие, а значит и планеты, которые вращаются вокруг них, обнаружить легче. Японские ученые считают, что планеты, похожие на Землю, чаще всего как раз и вращаются вокруг таких тусклых звезд и уже до конца этого десятилетия они будут обнаружены.

[ + – ] Масахиро Икома из Национальной астрономической обсерватории Японии и Тадахиро Кимура из Токийского университета, считают, что искать подобные Земле планеты стоит не возле таких же звезд, как Солнце Фото: Forbes

Считается, что планета, такая же, как и Земля, где может быть жизнь, должна вращаться вокруг своей звезды в так называемой зоне обитаемости. Это расстояние от звезды, при котором солнечная энергия не позволяет воде на такой каменистой планете превращаться в лед или наоборот закипать.

Но новое исследование предполагает, что нужно искать планету не только с водой на ее поверхности, ведь не только она делает планету потенциально обитаемой.

Японские ученые считают, что нужно искать планету с океанами и континентами, которые играют важную роль в углеродном цикле планеты. Благодаря наличию огромных водных резервуаров и участков суши на планете будет существовать умеренный климат, который позволит воде быть в жидком состоянии, а, следовательно, там может быть и жизнь. То есть на планете должен быть правильный баланс суши и океанов.

Ученые считают, что несколько процентов планет, похожих на Землю, могут иметь океаны и континенты, жидкую воду и они находятся в обитаемой зоне красных карликов. Чтобы найти такие планеты нужно использовать уже существующий космический телескоп TESS и запущенный в 2026 году космический телескоп PLATO, считают ученые.

Как уже писал Фокус, новое исследование предполагает, что потенциальные инопланетяне могут даже не узнать, что на Земле есть жизнь. Дело в том, что они могут наблюдать за нашей планетой не в то время, когда нужно и из-за этого не увидят признаков существования живых существ.

Также Фокус писал о том, что астрономы провели исследование для того, чтобы выяснить, какое количество похожих на Землю планет может существовать в Млечном Пути. И приложили очень интересные результаты.