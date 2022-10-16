Инопланетяне могут даже не узнать, что на Земле есть жизнь, — ученые

Ученые задаются вопросом: если бы Земля была потенциально обитаемой экзопланетой, то что бы инопланетянам сказали их наблюдения?

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Новое исследование предполагает, что о том, есть ли жизнь на Земле, инопланетяне могут узнать в зависимости от сезона на нашей планете, во время которого инопланетные астрономы наблюдают за Землей, пишет ScienceAlert.

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Сейчас астрономы уже обнаружили более 5000 экзопланет, то есть планет, которые находятся за пределами Солнечной системы. И конечно же ученые пытаются выяснить, есть ли на этих планетах жизнь.

Благодаря новым наблюдениям с помощью новейших приборов на наземных и космических обсерваториях астрономы получили много информации о составе далеких планет и их атмосферах. Но есть ли там жизнь? Этот вопрос пока остается без ответа.

В своем новом исследовании Жан-Ноэль Меттлер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха предполагает, что высокоразвитая инопланетная цивилизация также может исследовать далекие планеты в поисках жизни на них.

[ + – ] В своем новом исследовании Жан-Ноэль Меттлер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха предполагает, что высокоразвитая инопланетная цивилизация также может исследовать далекие планеты в поисках жизни на них Фото: BBC

Сейчас ученые при изучении экзопланет полагаются на их инфракрасное излучение, которое дает много информации о составе самой планеты и ее атмосферы. Меттлер также сосредоточил свое внимание на излучении Земли и на том, как оно будет выглядеть для инопланетного наблюдателя. Оказалось, что спектры излучения будут меняться в зависимости от сезона на Земле. А спектральные характеристики биоиндикаторов, то есть свидетельств наличия жизни, будут сильно зависеть как от времени года на нашей планете, так и от угла обзора инопланетными средствами наблюдения.

Ученые пришли к выводу, что не существует единой репрезентативной выборки спектра теплового излучения Земли, ведь сезонные изменения делают это невозможным. Также ученые выяснили, что излучение Земли отличается, при чем сильно, над сущей, и над океанами.

По словам Меттлера, на Земле происходит очень много разных процессов, которые могут усложнить наблюдения за ней потенциальными инопланетянами. То есть одноразовое исследование возможно и не покажет, что здесь есть жизнь, и нужны многочисленные наблюдения.

"Сложность Земли делает ее сложной целью для такого рода наблюдений представителями инопланетных цивилизаций. Поэтому изначально точно сказать о том, что Земля является обитаемой планетой — задача не из легких", — говорит Меттлер.

Как уже писал Фокус, астрономы шокированы, ведь они обнаружили необычные "фейерверки" на двух огромных планетах. И это очень важное открытие.

Также Фокус уже писал о том, что по мнению ученых, контакт даже с "хорошими" инопланетянами опасен для человечества. И для этого есть несколько причин.