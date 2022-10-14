Астрономы шокированы. Обнаружены необычные "фейерверки" на двух огромных планетах

Ученые впервые обнаружили в атмосфере экзопланет элемент, которого до этого времени никогда не находили.

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Группа астрономов впервые обнаружила в верхних слоях планет WASP-76b и WASP-121b барий. Это серебристо-белый металл, который используют для того, чтобы придать зеленый цвет фейерверкам. Но самое главное, что ученые впервые обнаружили самый тяжелый элемент из найденных на экзопланетах, пишет Forbes.

Планеты WASP-76b и WASP-121b – это так называемые "горячие Юпитеры", которые вращаются вокруг разных звезд. Они являются огромными газовыми гигантами, такими как Юпитер или Сатурн. Но эти планеты вращаются вокруг своих звезд на очень близком расстоянии и год на этих планетах длится всего 2 земных дня.

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WASP-76b находится на расстоянии в примерно 400 световых лет от нас и на стороне, обращенной к своей звезде, температура достигает 2400 градусов Цельсия. WASP-121b находится на расстоянии в примерно 900 световых лет от нас, и температура на стороне, обращенной к звезде, достигает 3000 градусов Цельсия.

Эти планеты объединяет то, что здесь идут дожди из металлов, в частности из железа. Это происходит из-за очень высокой температуры, в результате чего металлы испаряются на одной стороне планет. Затем они перемещаются на другую сторону, где намного холоднее и конденсируются в капли и выпадают в виде дождя.

[ + – ] Эти планеты объединяет то, что здесь идут дожди из металлов, в частности из железа. Это происходит из-за очень высокой температуры, в результате чего металлы испаряются на одной стороне планет. Затем они перемещаются на другую сторону, где намного холоднее и конденсируются в капли и выпадают в виде дождя Фото: Forbes

Но ученые шокированы тем, что им удалось обнаружить в верхних слоях атмосфер этих планет барий, который в 2,5 раза тяжелее железа. Это самый тяжелый элемент, который был обнаружен в атмосфере экзопланет на сегодняшний день.

По словам Оливье Деманжона из Университета Порту, Португалия, эти планеты имеют огромную гравитацию, а значит такие тяжелые элементы, как барий, должны быстро перемещаться в нижние слои атмосферы, но этого не происходит.

"Сначала мы даже не поверили в то, что обнаружили барий, поскольку этот элемент никогда еще не находили в атмосферах далеких экзопланет. Мы все перепроверили и действительно оказалось, что барий там есть", — говорит Деманжон.

[ + – ] Планеты WASP-76b и WASP-121b – это так называемые "горячие Юпитеры", которые вращаются вокруг разных звезд. Они являются огромными газовыми гигантами, такими, как Юпитер или Сатурн. Но эти планеты вращаются вокруг своих звезд на очень близком расстоянии и год на этих планетах длится всего 2 земных дня Фото: Forbes

По словам ученых, их открытие делает "горячие Юпитеры" еще более необычными и полными загадок планетами. Изучать эти газовые гиганты намного легче, чем далекие каменистые планеты, такие как Марс или Земля, ведь они намного больше по размерам. Но тем не менее ученые еще слишком мало знают об этих объектах, так как они не имеют аналогов в Солнечной системе.

Фокус уже подробно писал об особенностях планеты WASP-76b и планеты WASP-121b, где ко всему прочему идут дожди из драгоценных камней.

Также Фокус писал про топ-5 планет вне Солнечной системы, которые являются, наверное, самыми жуткими из известных мест в галактике.

Что касается объектов в нашей Солнечной системе, то Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили необычную активность озер под поверхностью спутника Юпитера – Европы.