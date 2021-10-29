Ученые назвали пять самых жутких экзопланет, куда точно не стоит лететь

Исследователи считают, что ад действительно существует, и он находится на далеких экзопланетах.

От ужасающих черных дыр, которые поглощают все вокруг, до загадочной темной материи, безмолвная пустота космоса столь же жуткая, сколь и таинственная, пишет Inverse.

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Однако нет ничего более устрашающего, чем мысль о том, чтобы оказаться в огненном мире с бушующими вулканами, адскими температурами и дождями из железа. Вот список самых жутких планет, по мнению ученых:

5. WASP-76b

Расположенная примерно в 640 световых годах от Земли, экзопланета WASP-76b выделяется очень высокими температурами и дождями из расплавленного железа.

Сверхгорячая планета была открыта в 2016 году и почти так же массивна, как Юпитер (крупнейшая планета Солнечной системы). Она вращается вокруг своей звезды по орбите за 1,8 дня и связана со своим солнцем так называемым приливным захватом, то есть все время обращена к нему одной и той же стороной. В результате у планеты есть одна раскаленная сторона, которая постоянно обращена к звезде, и более холодная, которая находится постоянно в тени.

На дневной стороне планеты очень высокая температура — выше 2400 °C. Эта температура настолько большая, что заставляет металлы, такие как железо, испаряться в атмосферу. Поверхность с этой стороны также подвергается солнечной радиации в тысячи раз большей силы, чем Земля.

Между тем, темная сторона планеты — холодная, там температура опускается ниже 1500 °C. Из-за такой разницы температур на поверхности планеты формируются сильные ветры. Эти ветры переносят металлический пар с жаркой дневной стороны на прохладную ночную.

В результате этого процесса, на планете идут дожди из расплавленного металла.

4. GJ 1214 b

Gliese 1214 b — это суперземля, вращающаяся вокруг красного карлика, расположенная всего в 40 световых годах от Солнца.

Как выяснили исследователи, эта экзопланета имеет богатый водный мир, в котором воды даже больше, чем на Земле. Однако это не те озера и океаны, в которых хочется искупаться, в них можно свариться заживо.

Экзопланета имеет высокую температуру 230 °C и густую, насыщенную паром атмосферу, состоящую в основном из водорода и гелия. В результате, вода в подобной среде, скорее всего, находится в газообразном состоянии, или в виде льда под высоким давлением, или горячей вязкой жидкости.

Планета находится в обитаемой зоне у звезды GJ 1214 и имеет кислород и воду, однако жизнь в той форме, в которой мы ее знаем, не может там возникнуть.

3. 55 Рака e

Экзопланета 55 Рака e состоит в основном из углерода в виде алмазов и графита. Она вращается вокруг звезды Коперника (также 55 Рака) и находится на расстоянии всего 41 светового года от Земли. На один оборот вокруг своей звезды экзопланета тратит около 0,7 дня.

Планета вращается по орбите так близко к своей звезде, что температура ее поверхности достигает 2648 °C. 55 Рака e имеет расплавленную поверхность, а силикаты в ее атмосфере превращаются в облака на темной стороне планеты.

Из-за экстремальных температур и высокого давления элементы и соединения планеты существуют в причудливом жидком состоянии, сочетающем низкую вязкость газа и высокую плотность жидкости.

2. HD 80606 b

HD 80606 b — экзопланета, расположенная в 190 световых годах от Земли и известна своими адскими условиями.

Астрономы обнаружили планету в 2001 году, ее масса составляет 4,38 Юпитера, а для прохождения одной орбиты вокруг своей звезды ей требуется 111,4 дня. Одна сторона планеты всегда остается более горячей, чем другая.

Скорость ветра на экзопланете, который переносится с горячей стороны на холодную, может превышать 4 км/с. Для сравнения скорость ветра на Юпитере не поднимается больше 0,5 км/с, а на Земле самые сильные порывы ветра редко достигают 113 м/с.

1. LHS 3844 b

LHS 3844 b — это горячая каменистая планета с поверхностью, похожей на Меркурий, который как и Луна испещрен ударными кратерами. Темная сторона этой горячей суперземли — тектонически активная.

LHS 3844 b вращается вокруг звезды — красного карлика. Она расположена примерно в 49 световых годах от нас в созвездии Индеец. Также важно отметить, что одна сторона планеты постоянно обращена к звезде.

Между ее дневной и ночной сторонами существует значительный контраст: температура на дневной стороне достигает 765 °C, а на ночной опускается до -250 °C.