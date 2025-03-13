Марсоход NASA впервые обнаружил земной минерал на Марсе: он может содержать признаки жизни

Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете крупные кристаллы чистого кварца, которые должны были образоваться в присутствии горячей воды.

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Ученые провели анализ данных, собранных марсоходом NASA Perseverance и выяснили, что роботизированный колесный аппарат впервые обнаружил на Марсе кристаллы чистого кварца. Эти кристаллы могут содержать хорошо сохранившиеся признаки древней марсианской жизни. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, пишет New Scientist.

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Как уже писал Фокус, недавно ученые сообщили о том, что с помощью марсохода Perseverance они обнаружили на Марсе неожиданные минералы, содержащие алюминий. Эти минералы могли образоваться только во влажной среде. Новое исследование показывает, что на Марсе существует такой земной минерал, как кварц, представляющий собой кристаллы диоксида кремния. Это один из самых распространенных минералов в коре Земли, но на Марсе его обнаружили впервые.

Марсоход Perseverance с 2021 года исследовал дно кратера Езеро, который был создан ударом большого астероида. Ученые ранее обнаружили признаки того, что на дне кратера находилось озеро из жидкой воды, а значит там могла существовать внеземная жизнь. В прошлом году марсоход NASA поднялся на край кратера Езеро, где горные породы отличаются от того, что можно обнаружить на его дне.

Авторы нового исследования провели анализ данный, полученных марсоходом и выяснили, что он обнаружил большые кристаллы кварца, а также другие содержащие кремний кристаллы, такие как опал и халцедон. Эти минералы должны были образоваться только при наличии горячей воды. Сейчас, как известно на поверхности Марса нет воды в жидком виде, но считается, что миллиарды лет назад она существовала на Красной планете.

Марсоход Perseverance на Красной планете Фото: NASA

Ученые провели анализ спектра света, отраженные кристаллами кварца и оказалось, что он необычайно чистый, то есть в нем очень мало других соединений, по сравнению с другими минералами, обнаруженными Perseverance. По словам ученых, единственным известным способом образования таких больших и чистых кристаллов кварца на Земле является наличие потоков горячей воды. Значит этот кварц был образован на Марсе аналогичным способом. Эти кристаллы могли образоваться после того, как астероид создал кратер Езеро, когда горячая вода протекала через потрескавшиеся горные породы и взаимодействовала с выброшенным в результате удара астероида материалом.

Авторы исследования говорят, что кварц является отличным минералов для сохранения признаков существования древней жизни. Например, в кристаллах кварца возрастом 3,5 млрд лет, найденным на Земле, были ранее обнаружены морфологические и молекулярные биосигнатуры, свидетельствующие о наличии жизни.

Ученые считают, что образцы кристаллов кварца с Марса нужно доставить на Землю, чтобы тщательно их изучить, ведь они могут показать, была ли жизнь на Марсе в прошлом, или нет.

Напоминаем, что компания из Великобритании активно работает над созданием необычной ракеты, которая работает на термоядерном синтезе и позволит добраться до Марса не за 8, а за 4 месяца, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что химики создали новое соединение, которое бросает вызов периодической таблице химических элементов. Ученые впервые синтезировали металлорганическое соединение, состоящее из радиоактивного элемента берклий и углерода.