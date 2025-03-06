Марсоход NASA переписывает историю Марса: на планете обнаружены неожиданные минералы (фото)

Новое открытие предполагает, что Марс был более теплой и влажной планетой в прошлом, а значит там могла существовать внеземная жизнь.

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Ученые провели анализ данных полученных марсоходом NASA Perseverance, когда тот с помощью своих приборов провел исследование странных камней на дне кратера Езеро. Оказалось, что эти камни состоят из неожиданно большого количества алюминия, что связано с наличием минерала каолинит. Такие минералы обычно образуются только в очень теплой и влажной среде. Ученые считают, что Марс в прошлом был более теплым и влажным миром, чем предполагалось. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, пишет Phys.

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На нашей планете минерал каолинит образуется в местах, где теплый климат, а также много осадков, или же в гидротермальных системах. А эти места являются идеальными для существования жизни, какой мы ее знаем, говорят ученые.

Каолинит представляет собой то, что остается, когда горные породы находятся в текущей воде в течение многих столетий. Со временем теплая вода вымывает все химические элементы, кроме тех, которые не растворяются в воде. Таким образом появляются камни, которые были обнаружены на Марсе. Но Красная планета сейчас холодна и засушливая, поэтому открытие марсохода Perseverance является неожиданным.

Ученые провели анализ данных полученных марсоходом NASA Perseverance, когда тот с помощью своих приборов провел исследование странных камней на дне кратера Езеро Фото: NASA

По словам ученых, обнаруженные странные маленькие камни на Марсе сильно отличаются от всего, что они видели раньше на Красной планете. Самое интересное, что с помощью камеры марсохода удалось выяснить, что на поверхности Марса находится несколько тысяч таких камней, которое разбросаны на большой территории. Если на Земле минерал каолинит довольно мягкий, то на Марсе камни оказались более твердыми, возможно, из-за других процессов, которые помогли им затвердеть.

Земной каолинит Фото: Wikipedia

В камнях ученые также обнаружили минерал шпинель, который может образоваться как в магматической, так и в метаморфической среде и может быть обнаружен в осадочных породах. Пока неясно, образовался каолинит вокруг минерала шпинель, или же последний образовался из каолинита.

Земной минерал шпинель Фото: Wikipedia

Учитывая, что каолиниты содержать примерно 14% воды, ученые считают, что некогда текущая по поверхности Марса вода могла остаться именно в таких минералах.

Учитывая новые данные, ученые предполагают, что на Марсе были необходимые условия для возникновения и поддержания микробной жизни. Также авторы исследования говорят, что они пока не знают точный источник происхождения странных камней и надеются, что будущие данные марсохода Perseverance помогут это выяснить.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что невозможные сверхпроводники существуют в нашей Вселенной. Сверхпроводники при комнатной температуре пока что обнаружить не удалось, но физики пришли к выводу, что фундаментальные постоянные Вселенной позволяют им существовать.

Также Фокус писал о том, что новое исследование меняет представление о том, как формируются такие планеты, как Юпитер. Оказывается, что огромные планеты были созданы быстрее, чем ожидалось.