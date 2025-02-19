Открытие марсохода NASA переписывает историю Марса: что он обнаружил (фото)

Марсоход Curiosity обнаружил небольшие структуры в горных породах на Марсе, что доказывает то, что на Красной планете вода не была замороженной дольше, чем считалось ранее.

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С помощью новых данных марсохода NASA Curiosity ученые обнаружили доказательства того, что на Марсе в далеком прошлом вода находилась в жидком виде в древних озерах. Это открытие говорит о том, что не вся вода на Марсе была покрыта льдом, как предполагают некоторые модели марсианского климата. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.

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Ученые уже давно знают о том, что миллиарды лет назад на поверхности Марса была вода. Но до сих пор ученые спорят о том, какую форму имела эта вода и как долго она сохранялась. Некоторые модели марсианского климата показывают, что любая жидкая вода на поверхности Марса должна была быть покрыта слоями льда, прежде чем исчезнуть. Но новые данные марсохода Curiosity не подтверждают это.

Марсоход сделал снимки крошечных структур в горных породах на Марсе, известных как волновая рябь, которая обрадуется вдоль берегов озерного ложа. Эти структуры были обнаружены в местах, где, как считают ученые существовало два небольших озера на дне кратера Гейл. Новое открытие указывает на то, что вода, не покрытая льдом, свободно текла по поверхности Марса в далеком прошлом. По словам ученых, такая волновая рябь могла быть создана только жидкой водой, которая подвергалась влиянию марсианского ветра и создавала неровности в местной горной породе.

Марсоход Curiosity Фото: NASA

Ученые провели анализ изображений, чтобы попытаться определить размер озер, благодаря которым была создана волновая рябь. Исследование показало, что она была создана небольшими озерными волнами. В итоге ученые пришли к выводу, что оба озера были небольшими, а их глубина не превышала двух метров.

Авторы исследования считают, что оба озера на Марсе были созданы примерно 3,7 млрд лет назад. Это значит, что в то время у Марса была плотная и теплая атмосфера, способная поддерживать воду в жидком виде дольше, чем считалось ранее.

Снимки волновой ряби на Марсе, сделанные марсоходом Curiosity Фото: NASA

По словам ученых, увеличение периода времени, в течение которого существовала жидкая вода, увеличивает возможность того, что на Марсе в более поздние периоды его истории существовала микробная жизнь. То есть, у живых организмов на Марсе могло быть больше времени для эволюции.

Большая часть атмосферы Марса, а также жидкая вода на его поверхности исчезли со временем. Считается, что причиной этого стала потеря Марсом магнитного поля, которое защищало планету от сильного солнечного излучения. Это излучение испарило почти всю атмосферу Марса, а также воду.

Как уже писал Фокус, астрономы еще никогда не видели такой погоды ни на одной планете. Даже самые сильные ураганы в Солнечной системе кажутся спокойными по сравнению с тем, что происходит на планете WASP-121b.

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