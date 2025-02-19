Сверхзвуковой ветер: астрономы еще никогда не видели такой погоды ни на одной планете

Даже самые сильные ураганы в Солнечной системе кажутся спокойными по сравнению с тем, что происходит на планете WASP-121b.

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Астрономы использовали наземный телескоп VLT для того, чтобы изучить атмосферу планеты WASP-121b, расположенной примерно в 900 световых годах от нас. Впервые ученым удалось получить настолько детальную информацию о погоде на планете за пределами Солнечной системы. Эта планета настолько горячая, что на ней идут дожди из железа и других металлов, но оказалось, что на ней дуют чрезвычайно сильные ветры, чего раньше не видели ни на одной изученной планете. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

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Планета WASP-121b является очень горячим газовым гигантом, масса которого в 1,2 раза больше массы Юпитера, а по размеру она в 1,7 раза больше Юпитера. При этом планета находится так близко к своей звезде, что ее орбитальный период составляет всего 30 земных часов. Но и это еще не все.

Планета WASP-121b всегда обращена к своей звезде только одной стороной, а потому одна часть планеты всегда освещена светом звезды, а на другой стороне существует вечная ночь. При этом средняя температура на планете составляет примерно 2100 градусов Цельсия, хотя на ночной стороне намного холоднее, чем на дневной.

Как показало исследование, резкие перепады температур между двумя сторонами планеты и в течение местных суток провоцирует появление рекордных ветров. Таких быстрых ветров, которые переносят железо и титан, астрономы еще не видели ни на одной изученной планете. Именно чрезвычайно мощные ветры создают сложные погодные условия.

По словам ученых, то, что происходит в атмосфере планеты WASP-121b, бросает вызов пониманию того, как работает погода на всех планетах. Новое открытие больше похоже на сюжет из научной фантастики. Авторы исследования выяснили, что железо и другие металлы испаряются на дневной стороне планеты, а затем ветры переносят их на ночную сторону, что приводит к появлению жидких металлических дождей.

Исследование показало, что в атмосфере планеты в разных ее слоях существуют разные ветры. При этом было обнаружено высотное струйное течение (зона очень сильного ветра), которое охватывает половину горячего мира. По мере повышения скорости струйного течения оно перемешивает составляющие компоненты атмосферы газового гиганта. При этом скорость движения этого ветра находится в диапазоне от 13 до 27 км/с. Это самое быстрое высотное струйное течение среди всех известных астрономам. Они говорят, что даже самые сильные ураганы в Солнечной системе кажутся спокойными по сравнению с тем, что происходит на планете WASP-121b.

Астрономы обнаружили, что это струйное течение вращает составляющие атмосферу газы и металлы вокруг экватора планеты. Но также был обнаружен ниже в атмосфере поток сильного ветра, который перемещает газы с горячей стороны планеты на холодную. По словам ученых, они еще никогда не видели такой погоды ни на одной изученной планете.

Ученые смогли определить движение нескольких химических элементов в разных слоях атмосферы WASP-121b, в частности, железа, натрия и водорода. Оказалось, что в атмосфере существует нижний слой из железа, выше находится слой из натрия, а еще выше – слой из водорода. Также ученые впервые обнаружили титан, который находится под слоем облаков из железа.

Как уже писал Фокус, черная дыра в центре Млечного Пути ведет себя странно и ученые не могут это объяснить. Оказалось, сверхмассивная черная дыра Стрелец А* не такая спокойная, как считалось.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили прямую фотографию процесса формирования планет, который происходит прямо сейчас.