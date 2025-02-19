Надзвуковий вітер: астрономи ще ніколи не бачили такої погоди на жодній планеті

Навіть найсильніші урагани в Сонячній системі здаються спокійними порівняно з тим, що відбувається на планеті WASP-121b.

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Астрономи використовували наземний телескоп VLT для того, щоб вивчити атмосферу планети WASP-121b, розташованої приблизно за 900 світлових років від нас. Уперше вченим вдалося отримати настільки детальну інформацію про погоду на планеті за межами Сонячної системи. Ця планета настільки гаряча, що на ній йдуть дощі із заліза та інших металів, але виявилося, що на ній дмуть надзвичайно сильні вітри, чого раніше не бачили на жодній вивченій планеті. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

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Планета WASP-121b є дуже гарячим газовим гігантом, маса якого в 1,2 раза більша за масу Юпітера, а за розміром вона в 1,7 раза більша за Юпітер. При цьому планета розташована так близько до своєї зірки, що її орбітальний період становить лише 30 земних годин. Але і це ще не все.

Планета WASP-121b завжди звернена до своєї зірки тільки однією стороною, а тому одна частина планети завжди освітлена світлом зірки, а на іншій стороні існує вічна ніч. При цьому середня температура на планеті становить приблизно 2100 градусів Цельсія, хоча на нічному боці набагато холодніше, ніж на денному.

Як показало дослідження, різкі перепади температур між двома сторонами планети та протягом місцевої доби провокує появу рекордних вітрів. Таких швидких вітрів, які переносять залізо і титан, астрономи ще не бачили на жодній вивченій планеті. Саме надзвичайно потужні вітри створюють складні погодні умови.

За словами вчених, те, що відбувається в атмосфері планети WASP-121b, кидає виклик розумінню того, як працює погода на всіх планетах. Нове відкриття більше схоже на сюжет із наукової фантастики. Автори дослідження з'ясували, що залізо та інші метали випаровуються на денному боці планети, а потім вітри переносять їх на нічний бік, що призводить до появи рідких металевих дощів.

Дослідження показало, що в атмосфері планети в різних її шарах існують різні вітри. При цьому було виявлено висотну струминну течію (зона дуже сильного вітру), яка охоплює половину гарячого світу. У міру підвищення швидкості струменевої течії вона перемішує складові компоненти атмосфери газового гіганта. При цьому швидкість руху цього вітру перебуває в діапазоні від 13 до 27 км/с. Це найшвидша висотна струменева течія серед усіх відомих астрономам. Вони кажуть, що навіть найсильніші урагани в Сонячній системі здаються спокійними порівняно з тим, що відбувається на планеті WASP-121b.

Астрономи виявили, що ця струменева течія обертає гази і метали, що складають атмосферу, навколо екватора планети. Але також було виявлено нижчий в атмосфері потік сильного вітру, який переміщує гази з гарячої сторони планети на холодну. За словами вчених, вони ще ніколи не бачили такої погоди на жодній вивченій планеті.

Учені змогли визначити рух кількох хімічних елементів у різних шарах атмосфери WASP-121b, зокрема, заліза, натрію та водню. Виявилося, що в атмосфері існує нижній шар із заліза, вище розташований шар із натрію, а ще вище — шар із водню. Також учені вперше виявили титан, який знаходиться під шаром хмар із заліза.

Як уже писав Фокус, чорна діра в центрі Чумацького Шляху поводиться дивно і вчені не можуть це пояснити. Виявилося, надмасивна чорна діра Стрілець А* не така спокійна, як вважалося.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали пряму фотографію процесу формування планет, який відбувається просто зараз.