Чорна діра в центрі Чумацького Шляху поводиться дивно: вчені не можуть це пояснити (фото)

Виявилося, надмасивна чорна діра Стрілець А* не така спокійна, як вважалося.

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Надмасивна чорна діра в центрі нашої галактики під назвою Стрілець A*, маса якої в 4,3 млн разів більша, ніж у Сонця, виявляється не такою спокійною, як вважалося раніше. Завдяки спостереженням космічного телескопа Вебб астрономи виявили, що аккреційний диск чорної діри майже постійно створює яскраві спалахи світла. При цьому невеликі спалахи відбуваються кожні кілька секунд, а більш яскраві та великі — кілька разів на день. Поки що вчені не можуть точно пояснити, що відбувається з чорною дірою в центрі Чумацького Шляху. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Спалахи світла, які створює надмасивна чорна діра Стрілець A*

Як відомо, самі чорні діри не випускають світло. Але у них є акреційні диски з плазми, які оточують чорну діру, і вони можуть бути дуже яскравими. Ці диски складаються з матерії, яку притягує до себе чорна діра, щоб зрештою її поглинути. Сильна гравітація чорної діри створює турбулентні умови в аккреційному диску, що змушує його яскраво світитися. Вважається, що надмасивна чорна діра Стрілець A* у центрі нашої галактики не так активно поглинає матерію, що впливає на яскравість її акреційного диска, як інші. Але нове дослідження показує, що ця чорна діра не така спокійна, як вважалося.

Перше пряме зображення надмасивної чорної діри Стрілець А* Фото: черная дыра

За словами астрономів, спалахи випромінювання в акреційних дисках відбуваються майже у всіх надмасивних чорних дір, але нове спостереження показує, що Стрілець A* є особливою чорною дірою. Вона проявляє сильну активність і виробляє незвичайні спалахи світла. Астрономи протягом року спостерігали за поведінкою чорної діри і змогли виявити появу, як слабких і коротких спалахів світла, так і дуже яскравих, і великих.

За словами вчених, спостереження показало, що чорна діра Стрілець A* є більш активною, ніж вважалося, і створює спалахи світла різної яскравості майже цілодобово. Поки що астрономи не виявили закономірності в цій активності чорної діри і поки що не розуміють, який процес створює незвичайні спалахи світла.

Спостереження показало, що чорна діра Стрілець A* є більш активною, ніж вважалося, і створює спалахи світла різної яскравості майже цілодобово Фото: space.com

Астрономи вважають, що спалахи, які тривають різні періоди часу, можуть бути створені різними процесами. Можливо, маленькі спалахи викликані незначними змінами в аккреційному диску. Але великі спалахи можуть бути пов'язані із зіткненням магнітних полів, коли відбувається прискорення заряджених частинок до майже швидкості світла. Це може призводити до появи дуже яскравих спалахів світла. Якщо маленькі спалахи тривають лише кілька секунд, то великі спалахи виникають по 5-6 разів на день.

За словами вчених, їм вдалося побачити спалахи на різних довжинах хвиль інфрачервоного світла. Астрономи були здивовані, коли виявили, що яскравість короткохвильового випромінювання змінювалася раніше, ніж довгохвильового. Чому так відбувається, поки складно пояснити. Можливо, це пов'язано з тим, що в міру розвитку спалаху, заряджені частинки втрачають свою енергію і ця втрата відбувається швидше на коротших довжинах хвиль світла.

Тепер учені мають намір продовжити своє дослідження, щоб краще зрозуміти, що ж насправді відбувається з чорною дірою в центрі нашої галактики.

Як уже писав Фокус, приватний посадковий модуль Японії облетів Місяць перед історичною посадкою і зробив знімок його поверхні. Посадковий модуль Resilience здійснив обліт Місяця на дуже близькій відстані і готується приземлитися на його поверхню через кілька місяців.

Також Фокус писав про те, що трапиться з людиною, якщо в її тіло вріжеться дуже маленька чорна діра. Теоретично це можливо, якщо йдеться про гіпотетичні первинні чорні діри розміром з атом.