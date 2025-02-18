Учені з'ясували, що станеться, якщо крихітна чорна діра пройде через наше тіло

Теоретично космос наповнений крихітними чорними дірами розміром з атом, але які мають масу астероїда. І ці чорні діри можуть пролітати крізь Землю.

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Якщо взяти загальні уявлення про чорні діри, то якщо запитати людину, яка цікавиться астрономією, чи може її вбити чорна діра, то, найімовірніше, відповідь буде "так". Але в даному випадку люди уявляють чорні діри, як неймовірно величезні об'єкти в космосі, що володіють дуже великою масою і розмірами. Водночас учені вважають, що теоретично Всесвіт наповнений незліченною безліччю крихітних первинних чорних дір, які мають приблизно розмір атома або трохи більше, але їхню масу можна порівняти з масою астероїда. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, з'ясували, що станеться, якщо через тіло людини пройде така чорна діра. Вважається, що ці крихітні об'єкти можуть пролітати крізь Землю, а значить можуть врізатися і в нас, пише ScienceAlert.

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Первинні чорні діри — що це?

Вважається, що крихітні первинні чорні діри могли виникнути на самому початку історії Всесвіту і вони не з'явилися, як звичайні чорні діри після смерті масивних зірок. Просто зірок ще не існувало.

Астрономи ніколи не бачили первинних чорних дір і вважається, що об'єкти з масою меншою, ніж 10 в 12 ступені кг вже давно випарувалися через випромінювання Гокінга. Але первинні чорні діри, які, незважаючи на крихітний розмір, мають масу більшу, ніж 10 у 20 кг, все ще мають існувати у Всесвіті й постійно переміщатися космосом, проходячи через різні об'єкти на своєму шляху.

Деякі вчені вважають, що саме з первинних чорних дір складається невидима темна матерія, яка утримує всі галактики разом і відіграє важливу роль у їхньому розвитку. Якщо це так, то такі чорні діри мають масу в діапазоні від 10 у 13 ступені кг до 10 у 19 ступені кг. Тобто їхня маса порівнянна з масою астероїдів, хоча вся вона укладена в дуже маленький розмір.

Учені зосередили свою увагу саме на цьому діапазоні мас первинних чорних дір, щоб з'ясувати, який вплив вони можуть мати на людину, якщо вріжуться в її тіло. При цьому вчені розглянули два ефекти чорних дір: приливні сили та ударні хвилі.

Вважається, що крихітні первинні чорні діри могли виникнути на самому початку історії Всесвіту і вони не з'явилися, як звичайні чорні діри після смерті масивних зірок. Просто зірок ще не існувало Фото: NASA

Що буде з людиною, якщо в неї вріжеться крихітна чорна діра?

Приливні сили виникають тому, що чим ближче ви перебуваєте до маси, тим сильніше відчувається її гравітація. Це означає, що чорна діра чинить різний гравітаційний вплив у міру наближення до неї. За словами вчених, незважаючи на те, що первинна чорна діра може мати масу астероїда, її розмір не перевищує мікрометра або 0,001 мм. Це означає, що приливні сили чорної діри охоплюватимуть дуже маленьку область.

Автори дослідження кажуть, що якщо первинна чорна діра пройде через тіло або кінцівки людини, то це призведе лише до місцевих пошкоджень плоті. Тобто померти від цього не можна. Найімовірніше таке проходження чорної діри через тіло людини відчуватиметься, як укол голки.

Але смертельним для людини стане проходження первинної чорної діри через голову людини. Це призведе до того, що приливні сили чорної діри розірвуть клітини мозку на частини. Але вчені кажуть, що це може статися тільки тоді, коли маса чорної діри становить щонайменше 10 у 19 ступені кг.

Але це ще не все, адже ударні хвилі чорної діри також можуть призвести до смертельного результату для людини. Якщо первинна чорна діра проникне в наше тіло, то вона може створити хвилю щільності, яка пронесеться крізь нас. Така ударна хвиля може пошкодити всі клітини в організмі.

Виходячи з цього, вчені кажуть, що дійсно крихітна первинна чорна діра може вбити людину.

Є й хороші новини. Розрахунки вчених показують, що, враховуючи розміри Всесвіту, навіть той факт, що крихітних чорних дір може бути дуже багато, все ж шанси зіткнутися з нею дуже маленькі. Учені вважають, що ймовірність того, що будь-яка первинна чорна діра пройде через наше тіло, становить менше одного до 10 трильйонів.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили таємничий цифровий сигнал і його джерело знаходиться зовсім поруч. Зараз радіотелескопи не можуть працювати нормально через величезну кількість радіочастотних перешкод, але, здається, є рішення проблеми.

Також Фокус писав про те, що в сусідній карликовій галактиці існує, як припускають учені, величезна чорна діра. Вона зараз наближається до Чумацького Шляху, щоб врізатися в нашу галактику.