Ученые выяснили, что произойдет, если крошечная черная дыра пройдет через наше тело

Теоретически космос наполнен крошечными черными дырами размером с атом, но имеющих массу астероида. И эти черные дыры могут пролетать сквозь Землю.

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Если взять общие представление о черных дырах, то если спросить человека, интересующегося астрономией, может ли его убить черная дыра, то скорее всего ответ будет "да". Но в данном случае люди представляют черные дыры, как невероятно огромные объекты в космосе, обладающие очень большой массой и размерами. В то же время ученые считают, что теоретически Вселенная наполнена бесчисленным множеством крошечных первичных черных дыр, которые имеют примерно размер атома или немного больше, но их масса сравнима с массой астероида. Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, выяснили, что произойдет, если через тело человека пройдет такая черная дыра. Считается, что эти крошечные объекты могут пролетать сквозь Землю, а значит могут врезаться и в нас, пишет ScienceAlert.

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Первичные черные дыры — что это?

Считается, что крошечные первичные черные дыры могли возникнуть в самом начале истории Вселенной и они не появились, как обычные черные дыры после смерти массивных звезд. Просто звезд еще не существовало.

Астрономы никогда не видели первичных черных дыр и считается, что объекты с массой меньше, чем 10 в 12 степени кг уже давно испарились из-за излучения Хокинга. Но первичные черные дыры, имеющие несмотря на крошечный размер, массу больше, чем 10 в 20 кг все еще должны существовать во Вселенной и постоянно перемещаться по космосу, проходя через разные объекты на своем пути.

Некоторые ученые считают, что именно из первичных черных дыр состоит невидимая темная материя, которая удерживает все галактики вместе и играет важную роль в их развитии. Если это так, то такие черные дыры имеют массу в диапазоне от 10 в 13 степени кг до 10 в 19 степени кг. То есть их масса сравнима с массой астероидов, хотя вся она заключена в очень маленький размер.

Ученые сосредоточили свое внимание именно на этом диапазоне масс первичных черных дыр, чтобы выяснить, какое влияние они могут оказать на человека, если врежутся в его тело. При этом ученые рассмотрели два эффекта черных дыр: приливные силы и ударные волны.

Считается, что крошечные первичные черные дыры могли возникнуть в самом начале истории Вселенной и они не появились, как обычные черные дыры после смерти массивных звезд. Просто звезд еще не существовало Фото: NASA

Что будет с человеком, если в него врежется крошечная черная дыра?

Приливные силы возникают потому, что чем ближе вы находитесь к массе, тем сильнее ощущается ее гравитация. Это означает, что черная дыра оказывает разное гравитационное влияние по мере приближения к ней. По словам ученых, несмотря на то, что первичная черная дыра может иметь массу астероида, ее размер не превышает микрометра или 0,001 мм. Это значит, что приливные силы черной дыры будут охватывать очень маленькую область.

Авторы исследования говорят, что если первичная черная дыра пройдет через тело или конечности человека, то это приведет лишь к местным повреждениям плоти. То есть умереть от этого нельзя. Скорее всего такое прохождение черной дыры через тело человека будет ощущаться, как укол иглы.

Но смертельным для человека станет прохождение первичной черной дыры через голову человека. Это приведет к тому, что приливные силы черной дыры разорвут клетки мозга на части. Но ученые говорят, что это может произойти только тогда, когда масса черной дыры составляет не менее 10 в 19 степени кг.

Но это еще не все, ведь ударные волны черной дыры также могут привести к смертельному исходу для человека. Если первичная черная дыра проникнет в наше тело, то она может создать волну плотности, которая пронесется сквозь нас. Такая ударная волна может повредить все клетки в организме.

Исходя из этого, ученые говорят, что действительно крошечная первичная черная дыра может убить человека.

Есть и хорошие новости. Расчеты ученых показывают, что, учитывая размеры Вселенной, даже тот факт, что крошечных черных дыр может быть очень много, все же шансы столкнуться с ней очень маленькие. Ученые считают, что вероятность того, что какая-либо первичная черная дыра пройдет через наше тело составляет меньше одного к 10 триллионам.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили таинственный цифровой сигнал и его источник находится совсем рядом. Сейчас радиотелескопы не могут работать нормально из-за огромного количества радиочастотных помех, но, кажется, есть решение проблемы.

Также Фокус писал о том, что в соседней карликовой галактике существует, как предполагают ученые, огромная черная дыра. Она сейчас приближается к Млечному Пути, чтобы врезаться в нашу галактику.