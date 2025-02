Астрономы обнаружили таинственный цифровой сигнал: его источник находится совсем рядом

Сейчас радиотелескопы не могут работать нормально из-за огромного количества радиочастотных помех, но, кажется, есть решение проблемы.

Небо переполнено радиочастотными помехами, но благодаря астрономам, которые отследили случайный телевизионный сигнал, отраженный от пролетающего самолета, может появиться новый способ убрать некоторые неконтролируемые сигналы, которые мешают радиотелескопам проводить наблюдения за космосом. Исследование опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia, пишет Space.

Сейчас на околоземной орбите находится более 10 000 спутников и большинство из них предназначены для передачи различных сообщений с помощью радиоволн. Но из-за радиочастотных помех, создаваемых спутниками, радиотелескопы не могут нормально проводить высококачественные наблюдения за космосом.

Эта проблема особенно актуальна для радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA), который находится в Австралии. Он состоит из 4096 антенн, предназначенных для обнаружения низкочастотных радиоволн в диапазоне от 70 до 300 МГц, которые несут информацию из эпохи реионизации Вселенной, когда формировались первые звезды и галактики. Поскольку MWA наблюдает за всем небом одновременно, нет возможности направить антенны в сторону от спутников.

Из-за того, что радиочастотные помехи возникают случайно и сложно определить их источник, возникает проблема с фильтрацией данных наблюдений за космосом. Обычно наборы данных, загрязненные радиопомехами, астрономы просто выбрасывают, но это приводит к потере большого количества ценных данных. Но случай с блуждающим телевизионным сигналом дал астрономам надежду, что, возможно, есть способ спасти часть этих данных.

Радиотелескоп MWA находится внутри зоны радиомолчания шириной (300 километров, но он постоянно ловит телевизионные сигналы, которые не должны передаваться в этой зоне. Происхождение этих сигналов было загадкой, но ученые предположили, что такие сигналы могут отражаться от самолетов.

Авторы исследования объединили два метода отслеживания источника радиопомех и смогли отследить телевизионный сигнал обратно к самолету, летящему на высоте 11 км и со скоростью 792 км/час. Ученые даже обнаружили, что телевизионный сигнал находился в диапазоне частот, используемом австралийским цифровым телеканалом. Этот сигнал транслировался где-то за пределами зоны радиомолчания и отражался от корпуса самолета.

Данное определение источника радиопомех можно использовать как образец при дальнейшей фильтрации данных, что сохранит ценные данные о космосе. Точно идентифицируя и удаляя только источники помех, астрономы могут сохранить больше своих наблюдений, сократить досадную потерю данных и увеличить шансы на важные открытия, говорят ученые.

Но отслеживание источника радиочастотных помех до пролетающего самолета было лишь первым шагом. Следующий шаг состоит в том, чтобы научиться убирать похожие сигналы из астрономических данных, а затем научиться удалять не только телевизионные сигналы, отражающиеся от самолетов, но и сигналы со спутников. Но, учитывая огромное количество спутников, это гораздо более сложная задача.

